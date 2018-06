Futsal prvaci: Makarski trener živi u Splitu i poštar je u Kninu

Novo vrijeme Apfel iz Makarske novi je malonogometni prvak Hrvatske. Do titule su došli preko Futsal Dinama i favorita Split Tommyja. Jedan od najzaslužnijih je trener Teo Strunje (35), kojem je ovo druga sezona u klubu. Zbog ozljeda koje su ih pratile još od proljetnog dijela natjecanja posao mu nije bio nimalo lak.

- U playoff smo ušli s 4-5 ozlijeđenih ključnih igrača, među njima i Brazilac Dudu, najbolji strijelac lige. No kad smo dobili Dinamo u majstorici usred Zagreba, pred 1500 Bad Blue Boysa, dobili smo krila i novu vjeru u svoje mogućnosti - rekao je Strunje.

Mladi trener, koji je prije šest mjeseci postao otac blizanaca, živi u Splitu, a u Kninu radi kao poštar. Do 15.30 je na poslu, juri za Split, oko 17 sati nešto pojede, izljubi ženu i djecu i već u 18.30 je u Makarskoj na treningu. I tako svaki dan.

- Bez moje supruge ništa ovo ne bi bilo moguće. Želim zahvaliti i njoj i upravi kluba što su mi dali priliku - iskren je Strunje.

Iako za Tommy Split kaže da imaju kvalitetnije igrače, Makarani su pokazali da imaju veće srce i želju. Jedina utakmica koju su u finalu izgubili bila je ona prva. Igrala se samo tri dana nakon pobjede nad Futsal Dinamom.

- Bilo je i fizički i psihički teško, bili smo iscrpljeni i sve je to uzelo danak. Iscrpili smo se pred zagrebačkom publikom, a onda se prva utakmica odmah igrala pred splitskom publikom - priča trener, čija ekipa do kraja nije više izgubila niti jednu utakmicu i prvi put su postali prvaci Hrvatske, i to ukupnim skorom 3-1.

Lani su izgubili polufinale od Nacionala, no ističe, ove je godine ekipa još kompaktnija.

Prvi čovjek kluba, Mijo Pašalić, kaže kako je ovakav rezultat ne samo priželjkivao nego i očekivao.

- Znao sam da imamo kvalitetu iako je Split realno jača momčad. Ne smijemo zaboraviti da smo iz male Makarske, gdje je ljudima dovoljno da se bave turizmom, a na sport se ne gleda puno. Mi smo trebali biti prvaci još prije četiri godine, a nismo samo nesretnim spletom okolnosti - rekao je Pašalić.

Za trenera ima samo riječi hvale. Povjerenje nije izgubio ni nakon što su lani ispali u polufinalu.

- Trener je druga najvažnija karika u klubu, a Teo je kapacitet za velike stvari. Pokušavamo riješiti s Hrvatskom poštom da dobije premještaj u Split, ipak je on obiteljski čovjek, ali zasad bezuspješno. No nećemo odustati. To je čovjek koji nikad nije izostao s niti jednog treninga - kaže Pašalić, kojem su misli već lagano okrenute Ligi prvaka.