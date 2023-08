SLAVILI U PLAY-OFFU

Galatasaray, Braga i Young Boys izborili grupnu fazu Lige prvaka

Nogometaši Galatasarayja, Brage i Young Boysa izborili su plasman u Ligu prvaka. Young Boysi su u uzvratnom susretu play-offa u Bernu pobijedili Maccabi iz Haife sa 3-0 nakon što je prva utakmica završila bez golova. Aktualni švicarski prvak se treći put u povijesti i drugi put u zadnje tri sezone plasirao u natjecanje po skupinama Lige prvaka, samo je Basel, s osam nastupa, uspješniji od švicarskih klubova. Gosti su dobro krenuli i već u 3. minuti je Din David pogodio desnu stativu nakon što je pucao s ruba kaznenog prostora. Dvije minute kasnije Dolev Haziza je zabio za vodstvo Maccabija, no pogodak je poništen zbog zaleđa. Domaćin je do prve prave prilike, ali i vodstva stigao u 23. minuti. Meschack Elia je ubacio, a Cedric Itten glavom zabio za 1-0. Pet minuta kasnije Abdoulaye Seck je pokušao izbiti loptu nakon centaršuta, ali je zatresao vlastitu mrežu kraj nemoćnog Itamara Nitzana. Do kraja poluvremena izraelski sastav je mogao smanjti rezultat, ali je Frantzdy Pierrot u 30. minuti pogodio prečku. Konačnih 3-0 postavio je Filip Ugrinić u 47. minuti. Hrvatski nogometaš Lorenco Šimić je za goste igrao od 69. minute. Galatasaray je nakon 3-2 slavlja u Norveškoj, u uzvratu u Istanbulu pobijedio Molde sa 2-1 izborivši po 17. put nastup u elitnom razredu engleskog nogometa. Domaćin je rano poveo. Demirbay je 5. minuti ubacio, a Ellingsen povukao Icardija u kaznenom prostoru. Sudac Szymon Marciniak je provjeravao video snimku, pokazavši na bijelu točku. Argentinac nije pogriješio i donio je domaćoj momčadi prednost od 1-0, te vodstvo od ukupnih 4-2 računajući i prvi susret. Izjednačio je Erik Hestad u 66. minuti, a u 82. minuti je Veton Berisha doveo goste u prednost. Međutim, radost gostiju kratko je trajala, poljski sudac je koristeći VAR poništio pogodak zbog zaleđa. Prolaz Turaka u Ligu prvaka potvrdio je Angelino pogodivši u trećoj minuti nadoknade za 2-1. Panathinaikos i Braga su u Ateni pred 60.000 gledatelja odigrali "utakmicu desetljeća". Naime, Portugalci su posljednji put sudjelovali u grupnoj fazi Lige prvaka 2012. godine, a Pao sezonu ranije. Na koncu radovili su se gosti. Braga je pobijedila sa 1-0 potvrdivši pobjedu 2-1 iz prve utakmice. Pogodak odluke zabio je Bruma u 84. minuti. U sudačkoj nadoknadi domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Juankar. Tin Jedvaj je za atenski sastav igrao do 43. minute. U srijedu su na rasporedu posljednja tri kvalifikacijska ogleda. AEK će u Ateni loviti 0-1 protiv belgijskog Antwerpena, FC Kopenhagen je u prvom susretu na gostovanju pobijedio Rakow Czestochowa sa 1-0, dok su Rangers i PSV u Glasgovu igrali 2-2.