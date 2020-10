Ganac koji je srušio Dinamo: Sa svojima bih se čuo češće, ali kod nas baš i nema interneta...

Ovdje su stadioni i uvjeti za trening sjajni. U Gani nema stadiona, nema igrališta, ispalio je ganski napadač Seth Amoateng i, blago rečeno, šokirao nas. Zabio je gol u 3-0 pobjedi nad Dinamom II

<p>Ide duga lopta, <strong>majstor </strong>je krasno prima, odnosi čuvara pa krasno petom posprema loptu u gol. Okrenuo se i namignuo nam. Znao je da smo na trening Hrvatskog dragovoljca došli baš zbog njega.</p><p>Ganac <strong>Seth Amoateng</strong> (21) puca od samopouzdanja, a kako i ne bi, srušio je golom drugu momčad <strong>Dinama </strong>(3-0) u derbiju 2. HNL.</p><p>Setha smo strpljivo pričekali. Došao je u pratnji prijatelja i našeg starog poznanika, <strong>Patricea Zoungrane</strong> (25), mladića iz Burkine Faso, koji je u Hrvatskoj već sedam godina i jezik govori vrlo dobro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stranci u Hrvatskom dragovoljcu</strong></p><p>- Prvi put sam u inozemstvu. U Hrvatsku sam došao posve <strong>slučajno</strong>, na preporuku agenta. Kazao mi je da je ovo sjajna zemlja za razvoj mladog igrača, a sad sam se i sam uvjerio u to. Ipak, bilo bi mi puno teže da nema Patricea. On mi je kao brat. Ma kao <strong>otac</strong>! Čovjek me prije nije ni poznavao, a od prvog mi se dana stavio na raspolaganje - kazao je Seth, a Zoungranu je to jako dirnulo.</p><p>- Tu sam da pomognem. Samo se sjetim koliko je meni bilo teško kad sam potpisao za Hajduk. Nikoga tamo nisam imao. Trebalo mi je tri godine da naučim jezik. Seth i ja živimo zajedno u Svetoj Klari. Na treninge najčešće idemo <strong>pješice</strong>, u Sigetu smo za pet minuta - odvratio je Zoungrana.</p><p>Ovaj afrički dvojac je nerazdvojan. Prošle sezone igrali su u Rudešu, sad su u Dragovoljcu. Žalio nam se Patrice prošle sezone da ga zezaju da je Dalmatinac, jer baš i nije razumio što znači 'kaj'.</p><p>- U Dragovoljcu mi je puno lakše. Pa ovdje su mi skoro svi suigrači Dalmatinci - kazao je kroz smijeh veznjak iz Burkine Faso.</p><p>Zoungrana je legenda dalmatinskih travnjaka. Bio je u Neretvancu, Solinu. Suigrači ga obožavaju. Često ga zovu na svadbe pa se Patrice uhvati mikrofona i otpjeva koju pjesmu od Petra Graše ili Severine.</p><p>- 'Ako te pitaju, moja ljubavi, je l' nan lipo, reci je' - otpjevao je Patrice kao iz topa pa dodao:</p><p>- Bio sam na njegovom koncertu, slušao sam i Severinu, a i Jole mi je legenda.</p><p>A ti, Seth, jesi li već naučio hrvatske pjesme?</p><p>- Ja sam više za naše domaće, afričke. Hrvatske mi baš i nisu nešto, haha. Ma zaista, krasno mi je ovdje. Ljudi su topli, slobodno vrijeme uglavnom provodimo po kavama. Koliko kava dnevno? Jednu! Ipak smo sportaši - snašao se ganski krilni napadač.</p><h2>'Hrvatski stadioni su super'</h2><p>Seth je u 2. HNL zabio tri gola iz sedam utakmica, a ima i jednu asistenciju. U Hrvatsku je stigao iz kluba <strong>Accra Lions</strong>. Zanimalo nas je koje su razlike u odnosu na ganski nogomet i općenito na život u Gani i Hrvatskoj. Ipak je Accra glavni grad Gane i prema popisu stanovništva iz 2020. ima oko 4,2 milijuna stanovnika.</p><p>- Ovdje su stadioni i uvjeti za trening sjajni. U Gani nema stadiona, nema igrališta - ispalio je Seth i, blago rečeno, šokirao nas.</p><p>U Hrvatsku je Amoateng stigao kao golobradi mladić, ali pred njim je, kažu nam ljudi iz Dragovoljca, velika budućnost.</p><p>- Zahvalan sam svima u klubu, sjajno su me prihvatili svi, od suigrača do predsjednika. Čast mi je nastupati za ovaj klub. Naravno da mi nedostaje obitelj. Majci najviše nedostajem, ali rijetko se čujemo. Razlog? U Gani baš i nemaju interneta...</p><p>- Ha, nije ni ovdje ni tamo bajno. Ljudi teško žive. Vidio sam bijedu i u Africi i u Hrvatskoj - ubacio se Zoungrana.</p><p>Amoateng često ima podršku s tribina.</p><p>- Ponekad me dođu pogledati sunarodnjak <strong>Nasiru Moro</strong> (stoper Gorice, op. a.) i Kamerunac <strong>Jessie Guera Djou</strong> (veznjak Varaždina, op. a.). S njima sam igrao u Accra Lionsima. </p><h2>'Ljudi ovdje puno psuju'</h2><p>Patrice unutarnji mir pronalazi u vjeri. Često je u Župi Uzvišenja Svetog Križa u <strong>Sigetu</strong>.</p><p>- Barem pet puta tjedno idem na misu. Brat mi je svećenik u Africi, a naša je obitelj jako <strong>religiozna</strong>. Meni je na prvom mjestu Bog, pa obitelj pa onda ostalo. Nikakvi izlasci me ne zanimaju. U crkvi u Sigetu imamo molitvenu grupu za sportaše, sastajemo se svakih dva tjedna, baš nam bude dobro, družimo se, tamo me doveo bivši suigrač <strong>Leonard Mesarić</strong>. Također, krunicu molim četiri puta dnevno s ljudima iz jedne Facebook grupe preko Zooma, a sve organizira svećenik <strong>Stjepan Lončar</strong>, koji živi u Parizu.</p><p>Hrvatsku obožava, ali ima i nekih stvari koje mu se ne sviđaju.</p><p>- Ovdje ljudi puno psuju Boga. Toga kod mene u Ouagadougouu nema. Kada bi ljudi barem bili malo pristojniji... Uvrede s tribina? Ne, to sam doživio možda jednom, ali kako kažete na hrvatskom, na jedno uho uđe, na drugo izađe.</p><p>U budućnosti se Zoungrana planira vratiti na jug Hrvatske.</p><p>- Baš bi bilo lijepo ostati živjeti u Hrvatskoj nakon karijere. Koji grad? Split bi bio po mjeri. Volim klimu i ljude tamo, otvoreni su, kao i u Africi. Bilo bi super da jedan period godine živim u Splitu, a drugi kod kuće u Burkini.</p><p>Hrvatski dragovoljac suvereno drži prvo mjesto 2. HNL. Nakon 11 utakmica imaju 22 boda. Cilj je jasan...</p><p>- Prva liga! - kazali su Seth i Patrice uglas za kraj.</p>