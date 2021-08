Ciryl Gane slavio je protiv Derricka Lewisa na UFC 265 priredbi i uzeo pojas privremenog prvaka teške kategorije!

Gane je u startu borbe ušao kao aktivniji borac, no na početku je to sve bilo izrazito monotono i bez većeg uspjeha. Ipak, bilo je dovoljno da Gane bodovno uzme prvu rundu. Značajni udarci bili su 23-1 u korist Ganea! Tako je bilo i početkom druge, a onda je došlo do prvog klinča, no tu opet nije bilo puno promjena.

U trećoj rundi Gane je digao tempo, napadao low kickovima i jedan takav udarac nastavio s direktom koji je uzdrmao Lewisa. Gane je tad počeo napadati, napadati i napadati, a krajem runde Lewis pada na koljena. Gane tad dolazi, kreće ga šaketati dok mu se nalazi na leđima te sudac nije mogao ništa osim prekida borbe.

Ganeu sad slijedi - Francis Ngannou! Zasad je u karijeri neporažen...

Jose Aldo maestralno je izgledao protiv Pedra Munhoza. Zato je i slavio jednoglasnom sudačkom odlukom!

Munhoz je bio solidan protivnik, nije to loše izgledalo, no povremeno bi Aldo započeo s impresivnom serijom udaraca i tu bi njegova kvaliteta došla do izražaja. Nekoliko puta u borbi opako je napao Munhoza takvim serijama i to je bilo dovoljno za pobjedu sudačkom odlukom.

Borba Michaela Chiese i Vicentea Luquea trajala je tek tri i pol minute, no bila je puna akcije Prvo je opako krenuo Luque. Udarcima je izbacio Chiesu iz balanca, a ovaj tad ulazi u klinč i vodi borbu u parter gdje zamalo dvaput uspijeva završiti istu gušenjem. No Luque se tad izvlači i onda od uspiejva slaviti gušenjem! Ovo mu je deseta pobjeda u zadnjih 11 borbi.

Tecia Torres slavila je protiv Angele Hill. Većina borbe prošla je u stojci, a Torres je većinu vremena izgledala kao znatno spremnija borkinja.

Song Yadong slavio je sudačkom odlukom protiv Caseyja Kenneyja, no ovo je bilo gusto! Kenney je bio agresivniji borac, a Yadong je preciznije gađao, najčešće iz kontri. Dva suca odabrala su Songa, a jedan njegovog protivnika!