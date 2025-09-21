Obavijesti

Sport

Komentari 18
OGROMAN IZNOS

Garcia ima odštetu milijun eura! Hajduku se ne isplati dati otkaz

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči utakmice između Hajduka i Dinama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon poraza od Dinama pojavili su se mnogi komentari u kojima se zaziva Garcijin odlazak, a čelništvu Hajduka poručuje da postoji jedan čovjek koji u Velikoj Gorici čeka poziv

Kada je Urugvajac Gonzalo Garcia (41) stizao u Hajduk, čelništvo splitskog kluba i tadašnji direktor nogometnih operacija Francois Vitali vidjeli su ga kao dugoročnu opciju. Bivši trener Istre je u lipnju 2025. potpisao ugovor na tri godine, do ljeta 2028. i vodstvo Splićana vjerovalo je u njegovo znanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Dinamo 0-2

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na kraju krajeva, dvaput je preporodio Istru koja je pod njegovim vodstvom igrala sjajan i oku lijep nogomet. Svoju filozofiju za sada još nije uspio precrtati na Hajduk čiji apetiti su ipak nešto veći, a o pritisku ne treba niti govoriti. Garcia u posljednje vrijeme ne uživa status čovjeka koji zna što radi, kao što nisu niti mnogi njegovi prethodnici.

Splitska okolina je prilično zahtjevna pa su se nakon poraza od Dinama pojavili mnogi komentari u kojima se zaziva Garcijin odlazak, a čelništvu Hajduka poručuje da postoji jedan čovjek koji u Velikoj Gorici čeka poziv. Riječ je, dakako, o Mariju Careviću koji s Goricom radi odličan posao.

Jedno su želje navijača, drugo realno stanje. A tu je i činjenica da se Gonzalo Garcia osigurao kada je potpisivao ugovor s 'bilima'. Kako piše Germanijak, taj iznos je poprilično visok i iznosi čak milijun eura koliko bi Hajduk morao isplatiti Urugvajcu ako mu uruči otkaz.

Garcia je, tako, miran još neko vrijeme. Možda je to i dobra stvar jer iz kola u kolo momčad će sve više pohvatati njegove ideje. U Istri je dokazao da zna što radi, pitanje je jedino hoće li u potpunosti kliknuti s Hajdukom. I hoće li biti strpljenja.

