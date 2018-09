Gareth Bale: Bez Ronalda puno je opuštenije, igramo kao tim...

Portugalac Cristiano Ronaldo ovog je ljeta napravio senzacionalan transfer prelaskom iz Real Madrida u Juventus, a tim transferom najviše je profitirao Gareth Bale.

Sjajni Velšanin cijelo je vrijeme bio u sjeni aktualnog najboljeg igrača svijeta, ali sada je i tome došao kraj. Bale je ove sezone u pet odigranih utakmica zabio tri gola te podijelio tri asistencije za suigrače i tako se prometnuo u prvu zvijezdu 'kraljevskog kluba'.

Već pred kraj prošle sezone Bale je pokazao da je igrač za velike stvari kada je u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola ušao u 61. minuti umjesto Isca pri rezultatu 1-1, a onda sa svoja dva gola donio Realu treću uzastopnu kontinentalnu titulu.

S ta dva gola Velšanin je postao prvi igrač u povijesti koji je u finalu Lige prvaka ušao s klupe te zabio dva gola, ali ga ta činjenica uopće ne tješi.

- Iskreno, bio sam ljut, baš jako ljut što nisam igrao od početka, jer sam to zaslužio. U to vrijeme sam bio u sjajnoj formi (četiri gola u tri prethodne utakmice, op.a.) i teško je bilo suzbiti tu ljutnju, ona me pripremila za golove - rekao je Bale za Daily Mail.

Nakon toga, brzonogi Velšanin progovorio je i o životu u Real Madridu bez Cristiana Ronalda, a iz njegovog odgovora je vidljivo kako Madriđani puno više uživaju otkako ih je Portugalac napustio.

- Real bez Ronalda? Očito je mala razlika u odnosu na to kada je u ekipi tako veliki igrač. Ali, sada je opuštenije. Sad svi radimo za momčad, a ne za jednog igrača - rekao je Bale.