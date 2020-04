'Gascoigne mi se prvog dana u Rangersima pos*ao u čarape...'

Bivši talijanski razbijač i dugogodišnji reprezentativac Gennaro Gattuso (42) izgradio je, s obzirom na skromne tehničke kapacitete, zaista nevjerojatnu karijeru. Počeo je u Perugiji pa otišao u Glasgow Rangers, još kao tinejdžer 1997. godine.

- Živio sam u nezgodnom dijelu Glasgowa. Tamo se igralo čvrstim otočkim stilom koji obožavam jer se tamo 90 minuta trči i bori kao muškarac, dok u Italiji većina nogometaša plače sucima i igra poput curica. Shvatio sam da sam ja zapravo Škot, slučajno rođen u Kalabriji - prisjetio se Gattuso svojih nogometnih početaka i te jedne sezone u Škotskoj.

Dakako, morao je Talijan proći neku inicijaciju, a ona je bila zaista gadna, doslovno.

- Nakon prvog treninga u novom klubu izašao sam ispod tuša i osjetio grozan smrad, cijela svlačionica je zaudarala po izmetu. Kada sam došao do svog ormarića, vidio sam i zašto. Čarape su mi bile pune izmeta, a smijeh susjeda u svlačionici otkrio je i tko se u njih olakšao. Bio je to Paul Gascoigne - pričao je Gattuso.

Popularni Gazza često je znao "uvaljivati" Rina u probleme. Hvalio se Gazza da zna talijanski još iz perioda dok je igrao u Laziju pa je na treninzima i utakmicama Gattusu prevodio upute trenera Waltera Smitha. Naravno, davao mu je suprotne upute i to mu je bilo smiješno. Ipak, Gascoigne se samo šalio, a svoju veličinu i lidersku crtu pokazivao je i izvan terena.

- Kao tinejdžer i nedokazani igrač imao sam najmanju plaću u Rangersima i nisam si mogao priuštiti finu odjeću za službene prilike. Zato je jednog dana Gazza došao do mene i rekao da me vodi u najfiniji krojački salon u Glasgowu koji je partner Rangersa, kako bi mi tamo sašili klupska odijela po mjeri. S obzirom na to da je klub plaćao, izabrao sam ih nekoliko i konačni račun bio je ogroman, 10 tisuća funti. Gascoigne je na to pukao od smijeha i rekao kako mi je lagao, da klub nema nikakav ugovor s ovim mjestom, ali je odmah nakon toga posegnuo u džep i sam platio sva moja nova fina i skupa odijela - prepričao je Rino jednom prilikom.

