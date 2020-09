-\u00a0Na\u0161a malena je kona\u010dno stigla. Sve je pro\u0161lo jako dobro i ne mo\u017eemo biti sretniji. Elisabet Gianna Gasol, jako zna\u010dajno ime za na\u0161u predivnu k\u0107i - napisao je Gasol.

<p><strong>Pau Gasol</strong> (40) i <strong>Kobe Bryant</strong> bili su kao braća. Na terenu su funkcionirali fantastično, a izvan terena bili nerazdvojni. Sve je rezultiralo s dva naslova NBA lige u šest godina (2008. - 2014.) zajedničkog igranja te prijateljstvom do kraja života. No nažalost, to veliko prijateljstvo tragično je prekinula nesreća helikoptera. Tog kobnog 26. siječnja život je izgubio veliki Kobe Bryant, njegova kći Gianna i još sedmero ljudi.</p><p>Španjolskog košarkaša ta je vijest užasno pogodila. Izgubio je velikog prijatelja, čovjeka koji mu je bio kao obitelj, ali u tome trenutku je sam sebi obećao jednu stvar. Da će do kraja života paziti na Kobejevu obitelj. To obećanje je ispunio, a sada je odao počast Kobejevoj kćeri <strong>Gianni </strong>koja je izgubila život u 13. godini.</p><p>Pau Gasol i njegova supruga Catherine McDonell su ponosno objavili kako su postali roditelji kćerkice, a ime su joj nadjenuli Elisabet Gianna Gasol! To je rastopilo Kobejevu udovicu Vanessu koja je dobila ponudu da bude kuma malene Eliabet, a to je naravno i prihvatila.</p><p>- Naša malena je konačno stigla. Sve je prošlo jako dobro i ne možemo biti sretniji. Elisabet Gianna Gasol, jako značajno ime za našu predivnu kći - napisao je Gasol.</p><p>Sjajnom košarkašu je ovo prvo dijete, a ime je odlučio posvetiti jednoj djevojčici koja mu jako puno znači. Gianna je u potpunosti povukla talent za košarku na svog oca i bila je strastvena košarkašica. Baš kao i njezin tata, 24 sata dnevno razmišljala je o košarci, pričala s tatom, tražila savjete od njega. Igrala je za Mamba akademiju, klub koji je osnovao njezin otac, a san joj je bio zaigrati u WNBA ligi.</p><p>- Moje kumče je stiglo! Čestitam. Obožavam vas sve troje, Tako sam dirnuta zbog vašeg zahtjeva da odate počast mojoj Gigi. Jedva čekam držati Elisabet Giannu Gasol - napisala je Vanessa. </p><p>Pau i Kobe bili su kao obitelj i redovito su posjećivali jedan drugoga. Nažalost, njihov odnos prekinula je nesreća koja je preokrenula život Bryantove obitelji. Kao pravi prijatelj, Pau je uskočio i ispunio obećano. Postao je oslonac Vanessi Bryant i njezinoj djeci u najtežim trenucima.</p><p>Često ih je obilazio, a na društvenim mrežama osvanule su fotografije kako se i igra s njima. A vjerujemo da to sve Kobe promatra od gore sa svojim prepoznatljivim osmijehom na licu. </p><p> </p><p> </p>