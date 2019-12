Gasperini kao profesionalac! Prošao u 1/8 LP-a pa zaplesao

Tri poraza i remi. Takva je bila statistika Atalante nakon četiri kola grupne faze Lige prvaka. Dinamo im je u prvom kolu utrpao četiri komada, izgledali su jako loše protiv Šahtara i Cityja i svi su se jednostavno čudili. Pa što se događa s Gasperinijevom mašinerijom koja ruši sve pred sobom u talijanskoj ligi?

Pitali smo se i pitali, a onda se stroj iz Bergama odjednom upalio. Uzeli su bod Manchester Cityju, pobijedili Dinamo i Šahtar te prošli u osminu finala Lige prvaka! Ravno senzaciji, rekli bismo. Znali smo koliko su jaki, ali nitko nije vjerovao da se baš mogu iskoprcati iz tako teške situacije.

No jedan čovjek je vjerovao. Gian Piero Gasperini od 2016. godine čini čuda u Atalanti. Uveo je svoj sustav, doveo nogometaše koje želi i koji odgovaraju njegovim zahtjevima. Rezultati su se vidjeli već prošle sezone kada su osvojili treće mjesto u Serie A, a sada je i Europa vidjela koliko je Atalanta snažna.

U posljednjem kolu su srušili Šahtar 3-0, a posebno ludo je bilo nakon utakmice. Nogometaši su pjevali i slavili, a sve je oduševio Gasperini koji je imao svoj pobjednički ples. Dok su ostali pjevali, on je pljeskao i njihao se u ritmu najiskusnijeg plesača. Pokazao je svoje trenersko znanje, a nisu mu loše ni plesačke sposobnosti. Pa neka čovjek pleše, napravio je sa svojom momčadi pravo čudo.

