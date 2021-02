Agresivno i s visokim presingom prema naprijed krenula je Atalanta protiv Real Madrida. Trener Gian Piero Gasperini je znao da sa svojim načinom igre može 'zapapriti' Realu koji u posljednje vrijeme ne briljira. No svi njegovi planovi pali su u vodu nakon 17 minuta igre.

Ferland Mendy odjurio je u kontru, išao je prema golmanu Atalante Golliniju, no u tome trenutku se pojavio Remo Freuler koji ga je srušio. Očekivao je igrač Atalante žuti karton, no na njegovo veliko iznenađenje, njemački sudac Stieler pokazao mu je žuti karton.

Za mnoge je ovo prestrogo dosuđeno, no Nijemac je očito smatrao da je Mendy bio u izglednoj poziciji za gol. Iako su treneri inače rezervirani što se tiče komentara na sudačke odluke jer bi ih mogla dočekati kazna, trener Atalante kiptio je od bijesa na njemačke suce.

- Čekali smo tako dugo ovu utakmicu i na kraju nismo mogli igrati kako smo htjeli. Nismo mogli uživati. Uništili su nas! Na kraju smo se morali braniti i to smo dobro radili, ali to je bila neka potpuno drugačija utakmica od planirane. Naše razmišljanje u pripremi je bilo potpuno drugačije. 11 protiv 11 bi bio malo drugačiji odnos snaga, i puno ljepši nogomet. Sve to nas je jako razljutilo. Velike sudačke greške su dio nogometa, ali pokušavamo ih smanjiti i ako se ovakve stvari nastave, ovo je samoubojstvo nogometa! To što se dogodilo večeras je jednostavno nevjerojatno - rekao je Gasperini.

Atalanta je morala promijeniti sustav i stil igre nakon igrača manje, a sve je dodatno pokvarila i ozljeda Duvana Zapate kojeg je morao zamijeniti Mario Pašalić. Talijanska momčad se skroz posvetila obrani, a Real ni s igračem više nije uspio stvoriti šansu. Sve do 86. minute kada je Ferland Mendy, iz jedine prave prilike, zabio za 1-0.

- Ako im nije jasno o čemu se radi, neka nađu drugi posao! Pa imaju i VAR, imaju sve da bi izbjegli ovakve kardinalne pogreške. Pa nije to raketna znanost, ne moraju biti inženjeri NASA-e da bi to shvatili. Ali na kraju krajeva, da bi se kvalificirali, moramo pobijediti u Madridu. Idemo tamo i odigrat ćemo našu pravu utakmicu - poručio je talijanski trener.

Real nije briljirao, igrao je previše ziheraški unatoč tomu što je imao igrača više skoro cijelu utakmicu. Ali pobjedi se ne gleda u zube, ipak je rezultat najbitniji.

- Ne mislim da smo odigrali neku veliku utakmicu, ali u ovom slučaju je bitan rezultat. I dalje imamo uzvrat, ali odradili smo dobar posao protiv vrlo dobre Atalante. Imamo gol u gostima, i sačuvali smo svoju mrežu. Moram ćemo odigrati jako dobro u uzvratu - kazao je trener Real Madrida Zinedine Zidane.

Upitan je i za isključenje, a novinare je dočekao diplomatski odgovor.

- Ne znam je li isključenje bilo prestrogo. Ali, sudac je taj koji donosi odluke. Crveni karton je promijenio i naš plan igre, bila je to sasvim drugačija utakmica nakon toga. Bilo nam je problematično kada su ostali s igračem manje jer je bilo jako teško pronaći dovoljno slobodnog prostora i igrati kao prije - zaključio je Zizou.

Uzvrat je u Madridu 16. ožujka.