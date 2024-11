Gattuso: Nismo izgubili naslov, nije kraj svijeta. A ovo sam rekao igračima u svlačionici...

Hajduk od 25. kolovoza u gostima nije primio gol, a u prvih 11 kola jedini nije znao za poraz. Momčad Gennara Gattusa stvorila je zalihu bodova ispred Rijeke i Dinama te se odvojila na vrhu, ali i navijači su bili svjesni da taj niz nepobjedivosti neće vječno trajati. On je stao u baroknom gradu pred vojskom pristaša Hajduka.

Pokretanje videa... 02:42 Slavlje Varaždina | Video: Ivan Tomašković/24sata

Varaždin je u 12. kolu HNL-a slavio protiv splitskog kluba (1-0) fenomenalnim golom Michelea Šege. Gattuso nije bio previše zabrinut nakon poraza.

- Ovo nije bilo naše najbolje izdanje, ali nismo niti izgubili prvenstvo niti ga osvojili prije tjedan dana. Naša ulica je još uvijek ista, znamo što moramo raditi, ne želim vidjeti pesimizam i glave dolje. Bili su bolji i pobijedili su. Idemo dalje našim putem, bili su bolji i pobijedili su - kazao je Gattuso za MaxSport pa nastavio:

- Nismo izgubili 11 utakmica. Bilo je normalno da će doći poraz. Najvažniji je sada idući korak, da dobro reagiramo. To sam rekao i momcima u svlačionici, idemo dalje, raditi. Ovo je bila nesreća na našem putu. Na papiru mnogi favoriti gube bodove u HNL-u. Sve su momčadi konkurentne. Moramo ići dalje. Ukoliko se u ovu momčad uvuče strah, to znači da smo poraženi. Ovdje je pritisak konstantan, moramo se oduprijeti i raditi kao do sada. Ukoliko se traži krivac za poraz, to sam ja.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što je bio problem? Niko Sigur ovaj put nije odigrao dobru utakmicu.

- Nije danas bila stvar niti Sigura, niti desne strane. Danas smo jednostavno bili loši. Prošli tjedan je Sigur odigrao odličnu utakmicu, danas nije. Bamba je igrao u Kupu, danas nije. Nije stvar ni ni Durdova ni ičega, jednostavno je Varaždin danas bio za koplje bolji.

Trebate podignuti igrače psihološki, a pred vama je težak raspored?

- Raspored je stalno težak, čeka nas Istra pa Osijek. Nije samo ona nezgodna, svi su u ovoj ligi nezgodni. Okrećemo se njima, glava gore, idemo našim putem i najvažnije je da izliječimo sve rane i da budemo još bolji. Izgubili smo, ali nije kraj svijeta.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prvi golman Ivan Lučić ozlijedio se u Kupu protiv Mladosti pa je propustio današnji susret. Zamijenio ga je Lovre Kalinić.

- Nismo htjeli riskirati s njim, osjetio je problem u loži, ali nadamo se da će biti dobro. Lovre je učinio večeras ono što treba, bio je dobar. Nekad je i griješio, ali bio nam je od pomoći - zaključio je trener Hajduka.