Gattuso daje priliku mladima. Na treninzima Hajduka sad je i šibensko čudo od djeteta (16)

Bruno Durdov (16) već je ostavio traga u HNL-u, zabio je tri gola i potpisao profesionalni ugovor, za tjedan dana napunit će 17 godina, a već se nazire imenjak koji je krenuo njegovim stopama. Osam mjeseci mlađi Bruno Mišura, koji je s Durdovom prošle godine dijelio svlačionicu, ovaj tjedan dobio je poziv trenera seniora Gennara Gattusa i trenira s prvom momčadi uoči utakmice protiv Gorice.

Kako su nam pojasnili iz Hajduka, trener prve momčadi svaki tjedan priključuje po dva-tri mlada igrača iz akademije, nekad su to kadeti, nekad juniori, ovisno o tome na kojoj poziciji mu na treningu nedostaje igrača ili ako čuje da je netko dobro radio kroz tjedan pa ga nagradi pozivom na nekoiliko seniorskih treninga. Ovoga tjedna to je bio Mušura, prije njega Marino Žeravica (18). U zadnjih mjesec dana kroz seniore je tako prošlo 15-ak mladih igrača koje je Gattuso trebao da popune broj ili ih je želio vidjeti.

Bruno Mišura rođen je 16. kolovoza 2008. u Šibeniku, bio je u klubu iz rodnog grada do ljeta prošle godine. Eksplodirao je u toj sezoni s nestvarnim 51 golom u 31 nastupu i došao je poziv Hajduka, a navodno se zanimao i Dinamo. Trenutačno je U-17 reprezentativac Hrvatske.

- Žao mi je što je Bruno otišao, jer je riječ o sjajnom momku i vrhunskom talentu, možda najvećem u proteklih desetak godina. Međutim, on i ljudi koji ga vole procijenili su kako je vrijeme za novi izazov, za novi iskorak. Hoće li se u Hajduku razvijati kao što bi u Šibeniku, gdje bi, uvjeren sam, dogurao do A reprezentacije, vidjet ćemo. Ja mu u svakom slučaju želim sreću, da uspije u ostvarenju svojih ciljeva. Na žalost, ostali smo bez velikog talenta, ali tako je to u nogometu danas - rekao je Ivo Šupe, voditelj Šibenikove škole nogometa, za Šibenski portal.

Mišura dominira i u kadetskoj konkurenciji. Prošle je sezone u 29 nastupa zabio 13 golova u svim natjecanjima, a ove je u prvoligaškoj konkurenciji utrpao 10 komada u 13 nastupa, uključujući jedan Dinamu, dva Istri i Sesvetama i tri Kustošiji.

- Maloj djeci poručio bih da samo rade na sebi i da će se taj rad jednog dana isplatiti. Vidim se u seniorskom dresu i to će biti jako brzo ako ovako nastavim ovim koracima - rekao je Mišura prošle godine za portal Ši-sport i dodao:

- Nogometni uzor mi je Neymar, a jednog dana vidim se u dresu Barcelone pred punim stadionom...