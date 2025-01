Gattuso: Falio je jedan dodir, Hajduku nedostaje kvalitete... Kovačević: Neka si dečki popiju

Gennaro Gattuso mučio se ovih dana s povišenom temperaturom, a nove glavobolje zadala mu je utakmica protiv Slaven Belupa pred 20.000 gledatelja na Poljudu koja je završila bez golova.

- Nedostajao nam je jedan udarac nogom, jedan dodir da pobijedimo, ali to su takve utakmice. One se lako mogu izgubiti. Belupo je jako opasna momčad, brza u otvaranju. Tu smo ga zaustavili, radili smo što smo trebali, ali nedostajao je jedan dodir - rekao je Gattuso za MAXSport.

Pokretanje videa... 00:51 Atmosfera na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kako popraviti igru do idućeg kola protiv Lokomotive?

- Moramo nastaviti jako raditi, dolazimo nakon mjesec dana pauze. Odradili smo pripreme, dobro radili, ali nedostaje nam manjak kvalitete da bismo došli na razinu prvog dijela sezone. Tu se trebamo popraviti - dodao je Talijan.

Što očekivati po pitanju pojačanja? Nakon Michelea Šege i Nazarija Rusina, u najavi je dolazak i Jana Mlakara.

- Šego je bio tu, čak i na zadnjem treningu. Imao je visoku temperaturu 38, osjetio je to, kao i ja. Nije mogao prisustvovati. Rusin nam se priključio, radi se o kvalitetnom igraču. Dolazi i Jan Mlakar, to bi trebalo biti to u ofenzivnom dijelu igre - rekao je Gattuso i zaključio:

- Sad idem u krevet malo se odmoriti. Moram se oporaviti za nadolazeće utakmice.

Hajduk i NK Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mario Kovačević borbenom je igrom s "farmaceutima" osvojio bod.

- Zaslužili smo borbenošću taj bod. Svaka čast igračima, nije to bilo kvalitetno ni s jedne strane. Znam da možemo kvalitetnije, ali nismo dozvolili Hajduku ništa u prvom poluvremenu. U drugom smo preživjeli. Imali smo par situacija u kojima smo mogli biti konkretniji, puno grešaka u dodavanjima, imali smo i malo sreće kod zaleđa. Utakmica nije bila previše kvalitetna, ali zasluženo smo uzeli bod - kazao je Kovačević.

- Imamo puno problema s treniranjem, treniramo na umjetnoj travi, ali smo prava klapa i dajemo sve od sebe. Imamo dobre igrače i vjerujem da ćemo ovakve utakmice ubuduće pobjeđivati. Nismo puno kupovali, ova grupa igrača može donijeti rezultat Slavenu. Vraća nam se Grgić, vjerujem da ćemo i u Šibeniku odigrati kvalitetnu utakmicu i tražit ćemo bodove. Jagušić i Šuto počeli su lagano trenirati, jedino Agbekpornu ima problema s leđima i na njega nećemo mjesec dana računati - dodao je Mario, a na pitanje o proslavi ovog boda zaključio:

- Dečki su zaslužili popiti piće, neću im braniti.