Gattuso je izjavom o Mlakaru uzbunio sve navijače Hajduka. Evo kako trenutno stoje stvari...

"Vidjet ćemo hoće li biti još dolazaka. U potrazi smo za napadačem, u pregovorima smo s Mlakarom, ne znam hoćemo li to uspjeti završiti. Ako ne uspijemo, vidjet ćemo što se nudi na tržištu" izjavio je trener Hajduka Gennaro Gattuso nakon poraza njegove momčadi 1-2 od mađarskog Újpesta. I zabrinuo i onako osjetljive navijače Hajduka, koji u realnom vremenu prate sve što se događa u i oko kluba.

Pokretanje videa... 00:47 Michele Šego danas potpisuje za Hajduk! Splićani će ga platiti manje, evo koliko ide Varaždinu | Video: 24sata/Video

Što je Gattuso mislio ovom izjavom?

Je li istina da su propali pregovori s Mlakarom?

Zar nije Mlakar dogovoren?

Je li moguće da Mlakar ne dolazi?

Susret 26. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Slaven Belupo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Pitanja su se nizala a konkretan službeni odgovor na tu temu nemoguće je dobiti, jer Hajduk već odavno ne komentira transfere, pogotovo ne one koji su u tijeku. Što je i logično, kad bi se bavili demantiranjem svih dezinformacija i potvrdama svih pouzdanih informacija ne bi ništa drugo stigli ni raditi.

No tamo gdje nema službenih informacija, uvijek postoje one neslužbene, od osoba bliskih klubu i igračima, koje pouzdano znaju što se događa. Prema njima je s Mlakarovom transferom sve u redu. Mlakar je sinoć bio na klupi Pise, prema unaprijed postignutom dogovoru trebao se oprostiti sa suigračima i spakirati te bi se sutra, najkasnije prekosutra trebao pojaviti na Poljudu, obaviti liječničke preglede i potpisati posudbu do ljeta.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Slovenia v Slovakia | Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zbog čega je trener Hajduka izjavio to što je izjavio nije poznato, moguće je da se Gattuso nespretno izrazio, moguće da je nešto zapelo u prijevodu, moguće je i da ne želi ništa konkretnije reći prije nego li ugovor bude potpisan... A možda Gattuso zna i nešto što mi ne znamo...

Ali bez obzira na Gattusovu izjavu trenutno stanje se ni za milimetar nije promijenilo u odnosu na jučer, kada smo napisali da bi se Mlakar trebao pojaviti u Splitu i priključiti svojim bivšim suigračima. Je li moguće da dogovor o posudbi propadne? Dok god ugovor nije potpisan sve je moguće, ali baš ništa ne ukazuje da bi se tako nešto moglo i dogoditi...