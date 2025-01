Gattuso je potvrdio pregovore s Mlakarom i dodao: Brajković je tjeskoban, treba mu hrabrosti

Hajduk je u drugom susretu centralnog dijela priprema poražen od mađarskog Újpesta 1-2. No unatoč porazu u ogledu s šestoplasiranom momčadi mađarskog prvenstva trener Hajduka Gennaro Gattuso nije bio nezadovoljan igrom svoje momčadi.

- Jako sam zadovoljan odigranom utakmicom ali poraz me boli. Bilo je puno zanimljivih i dobrih stvari u našoj igri. Kod našeg vodstva 1-0 bio je penal za nas, da je bio VAR možda bi se i svirao. Ali to je nogomet, idemo dalje. Bili smo jako dobri i ostvarili ono što smo planirali. Čeka nas zadnji dan priprema, idemo još to odraditi u najboljem izdanju i vraćamo se kući - rekao je Gattuso i dodao:

- Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, ali ni drugo nije bilo loše. Ovo je bila prava utakmica. Igrači su odradili po 90 minuta i nitko se nije ozlijedio. Prosjek trke bio je 11 kilometara i s tim smo jako zadovoljni.

Kako komentirate igru Roka Brajkovića?

- Odigrao je dobru utakmicu, zabio je gol, ali imao je i četiri - pet pogrešaka. Previše lopti dodaje u sredinu, mislim da je razlog to što mu nedostaje hrabrosti. Kada dođe u zadnjih 20 metara uhvati ga tjeskoba i dogode se pogreške. Vidjeli ste i sami, u zadnjem dijelu prvog dijela prvenstva je igrao. Dao sam mu minutažu, diže se ali može biti još puno bolji.

Hoće li protiv Murcije priliku dobiti i mladi igrači?

- Igrat će oni koji su danas bili na tribinama. Buljan, Skelin, Šarlija, Prpić, Diallo, Žaper, Krovinović, Biuk, Kalik, Durdov i Trajkovski. To je momčad za Murciju.

Jeste li zadovoljni Šeginim dolaskom?

- Nadam se da će nam pomoći u nastavku prvenstva, da će biti kao u Varaždinu u proteklih pet mjeseci. Želimo mu svako dobro i mnogo sreće u Hajduku.

Hoće li još biti dolazaka?

- Vidjet ćemo. U potrazi smo za napadačem. U pregovorima smo s Mlakarom, ne znam hoćemo li to uspjeti završiti. Ako ne uspijemo, vidjet ćemo što se nudi na tržištu.

Dario Melnjak kazao je kako je imao osjećaj da je Hajduk dobro kombinirao i probijao linije suparnika.

- Uz malo više mirnoće mogli smo zabiti i više pogodaka. Još uvijek smo u pripremnom razdoblju, nismo se odmorili prije utakmice. Uživao sam na terenu, osim njihova dva gola gdje smo morali bolje reagirati dobro smo izgledali – kazao je Melnjak koji je pohvalio strijelca Brajkovića:

- Drago mi je zbog njega. Super odgovara na sve zahtjeve trenera. Mislim da ćemo stvoriti super konkurenciju za nastavak sezone.

Kako ocjenjujete pripreme?

- Super smo odradili ovih devet dana, bilo je dobro i naporno. Imali smo i slobodnog vremena, gdje smo se mogli natjecati, zezati, družiti što nas je ojačalo kao momčad. Hvala ljudima koji su nas došli bodriti na današnjoj utakmici.