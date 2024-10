Gattuso otkrio zašto se Livaja ljutio i što su bivši suigrači rekli o Hajduku: 'To nije normalno'

Hajduk je prvu četvrtinu prvenstva završio na čelu HNL-a pa je Gennaro Gattuso tijekom reprezentativne stanke igrače počastio s nekoliko slobodnih dana. Priuštio im je odmor i dragocjeno vrijeme s obitelji kako bi se malo odmaknuli od nogometa, ali motivirali i pripremili za ono što ih čeka u nastavku sezone. A to je izdržati napade konkurencije i zadržati prvo mjesto.

Pokretanje videa... 01:39 Hajduk - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Splićani u nedjelju od 16 sati gostuju kod Slaven Belupa u 10. kolu HNL-a. Koprivnica je uvijek bila neugodno gostovanje za Hajduk. Prije dvije godine izgubili su prvenstvo, tamo su mnogi treneri ostajali bez posla, a ove sezone 'farmaceuti' su razbili Dinamo 4-1 i uzeli bod Rijeci (0-0) protiv koje su oštećeni za nepriznati gol. Kako god, prvu momčad HNL-a čeka jako težak zadatak, a susret je najavio trener Gattuso.

Split: Gennaro Gattuso najavio utakmicu Hajduk - Slaven Belupo | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Rekli ste da je svaka utakmica važna, a ova je itekako važna. Slaven je pobijedio Dinamo i otkinuo dva boda Rijeci, kakvu utakmicu očekujete?

- Ne očekuje nas lagana utakmica, odlikuje ih vertikalnost, jako brzo napadaju s četiri ili pet igrača kada osvoje loptu, nije čudo što se velike ekipe muče u Koprivnici. Otkako je došao trener Mario Kovačević, moram ih pohvaliti. Jako su živi i znaju što žele. Ovo je važna utakmica za nas, neće biti lagano. Treba nam jak Hajduk, jakog mentaliteta. Neće biti šetnja, ako odemo tamo misleći da je šetnja, lako možemo dobiti po nosu.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Jesu li Pukštas i Biuk daleko od prve momčadi?

- Nitko nije daleko od prvih 11, ali ja sam taj koji bira. To je težak posao, svi se trude i guraju. Radim odabir prije svake utakmice, igraju oni koji mi trebaju. Moderan nogomet se promijenio zbog pet izmjena, možete izmijeniti 50 posto momčadi. Kod mene ne postoje glavni igrači i oni koji su vezani za klupu.

Tko će zamijeniti ozlijeđenog Prpića?

- Imamo na raspolaganju Eleza, Šarliju i Skelina. Mogu biti ljuti što ne igraju, ali najvažnije je da guraju na treningu., Bit će prilike i za njih da zaigraju. Siguran sam da će odraditi na vrhunskoj razini ako uđu. Ozljede su sastavni dio nogometa, to je najnormalnije, ali kada vidim Šarliju i Eleza kako treniraju, ne bojim se.

Napravili ste pravo čudo u kratko vrijeme. Prpić, Durdov, Hrgović, gurnuli ste ih u elitu i na njima Hajduk može zaraditi milijune?

Ja sam puno radio s mladima i proučavao sam taj aspekt, zahvala za taj razvoj ide starijim igračima poput Livaje, Uremovića, Rakitića, Krovinovića, prihvatili su mlade i pomažu im. Kada sam se tek umirovio, u jednom klubu imao sam raspravu s momčadi jer sam primijetio da stariji napadaju mlade, gledaju ih kao konkurenciju. Ja sam tu stao na stranu mladih. Treba im dozvoliti da griješe. Mentalitet momčadi se ovdje promijenio, sada se ovdje radi. Zasluge i tu idu starijima, ponašaju se kao mentori.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koliko vam je pauza značila i što kažete o infrastrukturi, šteti li vam ova kiša?

- Ovdje sam četiri mjeseca i primijetio sam da ste talenti za sve sportove, ali promatram nogomet i mogu se fokusirati na njega. Talent odlikuje Dalmaciju, ali samo on nije dovoljan. Potrebna je jaka infrastruktura, a toga nema ovdje. Stalno komuniciram s Rokom Ćosićem koji održava travnjak, radi što može i uvijek nam je dostupan. Nismo dva tjedna koristili teren na Poljudu jer su promijenili travnjak. U situaciji smo nekad da se zagrijavamo na umjetnom travnjaku, što može biti loše za one koji su se tek ali to smo prihvatili. Ako i taj travnjak propadne, zagrijavat ćemo se i na parkingu, mi smo Hajduk i došli smo dati sve od sebe. Zahvala svim ljudima koji rade na održavanju travnjaka.

Bili ste na rođendanu Marcelu Lippiju, bile su tamo brojne legende poput Buffona, Tottija, Cannavara, prate li Hajduk?

- Bilo je iznenađenje koje je njegov sin priredio, prvi put smo se okupili nakon 2006. godine kada smo osvojili Svjetsko prvenstvo. Pričali smo o svemu, pitali su me kako je moguće da mladi igrači poput Hrgovića, Prpića i Durdova igraju na tako visokoj razini. U Italiji nije normalno da šesnaestogodišnjaci igraju na toj razini i zabijaju golove.

Rekli ste da ste promijenili mentalitet momčadi?

- Mario im je donio dozu vertikalnosti, igraju obranu drukčije, ali su jako opasni. Najčešće novinari i ostali stavljaju fokus na našu igru s loptom, ali smo se najviše promijenili u igri bez lopte. Zajedno trčimo, zajedno vršimo presing. Prije dva tjedna ovdje ste mogli vidjeti, Marko Livaja je imao dva prva duela, jedan na suparničkoj, a jedan na našoj polovici. Svi igraju sve, svi dišu zajedno. Tako moramo igrati. Marko je naš tehnički najpotkovaniji igrač. Često se dogodi da oko 60. ili 70. minute lopte krenu manje dolaziti do njega pa se zna naljutiti, ali ja ga onda smirujem. Svi moramo zajedno igrati u obrambenom bloku.

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Četvrtina prvenstva je za vama, igrali ste protiv svake momčadi. Je li vam sada lakše pripremati utakmice?

- Nije mi olakšalo, puno trenera se promijenilo, svaki trener donese nešto novo i ja moram istraživati na koji način on igra, pokušati ga pročitati.

Očekujete li utakmicu s malo golova?

- Teško je u Koprivnici, ali od igrača ću tražiti istu volju, ljutnju i agresiju koju su imali protiv Rijeke i Dinama. Nemojte očekivati četiri, pet golova, to su teške utakmice. To je ozbiljna momčad i bit će ozbiljna utakmica. To vrijedi za sve, nema jednostavnih utakmica, čeka nas isto i kod Lokomotive, Gorice... Svi su tereni teški, imamo protivnike koji protiv Hajduka igraju na 1000 posto mogućnosti, očekujemo da će svaka do kraja sezone biti najteža.

Kako vidite utakmice Rijeke i Dinama, mogu li kiksati u sljedećem kolu?

- Ne bih o Dinamu i Rijeci. Ni njima nije jednostavno. Neću komentirati druge, tu smo gdje jesmo, na kraju sezone ćemo podvući račun.

Kakav odnos imate sa sportskim direktorom Vitalijem?

- Pričam s njim dosta, brine se o igračima, raspituje. Komentiramo i zimski rok, moguće transfere, zimske pripreme. Imamo lijep odnos. Nemam ja ni volju ni vrijeme za ćakule, ne volim puno pričati, želim samo raditi. Vidio sam to i kod njega. Ne dolazi često u svlačionicu, ali ima osoban odnos s igračima, dobro je prihvaćen. Devet nas je u stožeru, ne stanemo svi skupa, još nije putovao s nama u autobusu.

Jeste li dobili neki savjet od Lippija i što su vam rekli vaši prijatelji, jesu li rekli da dolaze sljedeće godine na feštu u Split?

- Jedanaest godina sam trener, ne pitam često savjete. Kada sam bio mlađi trener, znao sam pitati savjeta. Po pitanju dinamike razvoja. Pitati savjete nije uvreda za trenera, ali mislim da sam ga tada pitao neki savjet, da bi me poslao u neku stvar. Teško je u Split doći na jedan dan, jako je malo linija, moraš putovati preko Beča. Ako se uvede više direktnih linija, vjerojatno bi i dolazili na utakmice Hajduka.