Gattuso: Ma bio bih go*no od čovjeka da sad odem s klupe. Livaja? Smršavio je osam kila!

Hajduk je u velikom derbiju hrvatskog nogometa s 1-0 svladao Dinamo, opet je "modrima" u Maksimiru presudio Marko Livaja. Zagrepčani su tako upisali neočekivan poraz od najvećeg rivala, pa nakon dva mjeseca "bajke" za Jakirovića i njegov stožer kreću prvi problemi...

- Znali smo kakva nas utakmica očekuje, kakav nas suparnik čeka. I kako je Dinamo stvarno jaka momčad. Bili smo svjesni da ćemo ovdje patiti, pokušavali smo igrati presing, pritiskati Dinamo na nekim dijelovima terena kako bi imali posjed. I zbog toga smo dosta riskirali u nekim situacijama - rekao je Gennaro Gattuso, pa dodao:

- Mi nemamo igrača koji mogu iznijeti loptu po 60 metara, mi smo moramo dodavati. Imali smo sreće i hrabrosti, ovu tešku utakmicu zaključili pobjedom. Dinamo je neuhvatljiv kad krene po krilu, ali smo ih dobro neutralizirali, odradili dobar posao.

Talijanski stručnjak je pričao u dahu...

- Protiv Dinama morate biti pažljivi, ako izgubite loptu, a oni krenu u kontranapad onda je gotovo. Zaplivali smo nekoliko puta, ali se izvukli i bili dobri. Ne možemo reći da nismo imali poteškoća, imali smo ih i na treninzima. Ali ovi dečki 2,5 mjeseca treniraju sjajno, trude se, zaslužili su ovu pobjedu. I zahvaljujući njima, još sam ovdje, radimo nevjerojatan posao.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Večeras ste upisali veliku pobjedu...

- Još sam ovdje, i dalje sam trener. Nikola Kalinić mi je rekao kako je Hajduk ovdje religija. Kako Hajduk prati milijun navijača, ostale su mi te riječi u pamćenju. I zahvaljujući njemu sam ovdje, posvećujem mu ovu pobjedu. Nikola je imao veliku karijeru, veliki je hajdukovac, o njemu mogu reći puno toga, ali on nije lažljivac. Iza sebe imam 400 utakmica kao trener, vodio sam i neke velike klubove, tu sam osjetio kako su mi igrači dali ruku i srce, ne smijem ih razočarati. I neću otići, neću! Ako odem sada kad oni ovako rade i treniraju, osjećao bi se kao go*no od čovjeka, kao mali čovjek. A ako osjetim drugačije, radije ću u Marbellu otići šetati pse nego raditi ovaj posao.

Gattuso nije želio previše pričati o unutarnjim problemima u Hajduku...

- Ajmo sad zatvoriti ovu temu i prebaciti se na nogomet i igrače. Zaslužili su pobjedu, treba pričati o njima. Predsjednik je rekao da ne pričamo 10 dana, mi ne pričamo već mjesec dana. Kažem, Nikola Kalinić je sve osim lažljivca, ali ovime završavam ovu priču, želim pričati o nogometu.

Talijanski stručnjak je odavao dojam sretnog čovjeka...

- Poštujem navijače Hajduka, guraju nas naprijed. Hajduk je religija, oni traže poštovanje. Moj je cilj usmjeriti ovu momčad na dobar put, nisam se ovdje došao svađati. Ja sam trener, radim svoj posao. Želim usmjeriti momčad na dobar put. Neću pričati o velikim ciljevima, ali velikim trudom ćemo stići daleko, bez toga ne ide. Znamo tko je predsjednik, tko uprava, kakav nam je budžet..., sve ima svoju ulogu. I one se moraju poštovati. Samo neka svi rade svoj posao. Trener svoj, igrači svoj, predsjednik svoj, uprava svoj. Neka svi rade svoj posao, a ne da se svađamo i prepiremo.

Kakva je situacija s Livajom, na kraju utakmice se držao za nogu? I što Livaja znači za ovu momčad?

- Nije ozljeda, samo umor. Pohvalio bih njega i cijelu momčad, Livaja je odličan ova 2,5 mjeseca, skinuo je 7-8 kilograma. On je lider, trenira sjajno, gura momčad naprijed. Ovo nije pobjeda samo za njega, već za cijelu momčad. Pa i moja što sam mu na neki način produbio karijeru. On je kroz karijeru slabijim treniranjem bacio svoju karijeru u koš, ovo mu je prilika da napravi neke stvari koje do sada nije. Majka priroda mu je dala veliki talent, ali on može i mora još više. Ja sam napravio veliku karijeru, ali za razliku od njega nisam imao toliki talent, samo sam puno radio. I trenirao. Livaja daje podršku mladima i starima, jede pravilno, tako treba i nastaviti.

Hoće li sad biti slavlja?

- Hoće u autobusu. Svaka pobjeda nosi svoju priču, ovo je bila za nas jedna magična noć. Uvijek su važne stranice u povijesti Hajduka kad se slavi u Maksimiru. Nema laganih utakmica, treba raditi, okrećemo se sljedećem suparniku koji nas čeka u kupu. Tamo će biti težak teren za igru, a nas čeka još 5-6 sati autobusa do Splita, pa već sutra trening. I samo se nadam kako će u Kupu sve proći bez ozljeda.

Bojite li se nakon svega, i nekih izgovorenih riječi, za svoju poziciju?

- Ne bojim se, plašim se jedino smrti. Zašto? Volim živjeti i raditi ovaj posao, pa bi mi bilo žao umrijeti. Samo me smrt plaši. Ja sam radnik, zadovoljava me ovaj posao, ne mogu bez toga. Dosta sam zaradio u karijeru, mogu mirno živjeti do kraja života, ali ovo me ispunjava - završio je Gattuso.