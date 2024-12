Gattuso: Nije lijepo vidjeti pet igrača koji su stalno pognute glave. Tada postajem beštija

Još Šibenik i pada zastor na polusezonu i godinu u koju je Hajduk ušao s velikim ambicijama, u međuvremenu doživio brojna razočaranja i promjene, ali i dalje je na vrhu HNL-a. No bit će vremena za svođenje računa nakon nedjelje, nakon što Gattusova momčad odradi najbliže, ali po svemu i jedno od najvatrenijih gostovanja u domaćim natjecanjima. I to bez kartoniranog Ivana Rakitića, bez kažnjenih Dajakua i Benrahoua, nakon što su u šest zadnjih kola osvojili svega šest bodova...

Pobjedom u Šibeniku Hajduk bi prezimio u vrhu prvenstvene ljestvice, u najgoru ruku s jednakom brojem bodova kao i Rijeka, i to je imperativ kojeg je svjestan i Gattuso i svi u njegovoj momčadi.

Talijanski stručnjak na početku press konferencije osvrnuo se na izbacivanje Benrahoua i Dajakua iz momčadi.

- Prije početka konferencije da riješimo pitanje Dajakua i Benrahoua. Puno godina sam u ovom poslu i znam da treba respektirati dres i klub u kojem se igra. Profesionalni igrači moraju biti igrači u punom smislu, njihov pristup mora biti dobar i kad se gubi i kad se pobjeđuje. Igrači u svakom trenutku moraju biti spremni odgovarati za svoje postupke. I na njima nije da brinu hoće li igrati ili ne. Moraju biti spremni za igru u svakom trenutku, bez obzira igrali ili ne. Ja tražim poštovanje momčadi i suigrača. Ono što ne volim je negativa, oni su donijeli jako puno negative. Postoje i drugi koji su negativni, ali ne toliko. Najveći problem Hajduka već godinama je ta negativnost koja se uvuče u svlačionicu. Ja ću biti trener ovdje mjesec, dva, godinu, dvije, četiri... Ali dok sam tu to je moj prioritet... S mladim igračima ću igrati radije nego izgubiti svoje poštovanje. Igrači se moraju ponašati kao profesionalci. Dok plaće stižu svaki mjesec, tu si, ako želiš otići, vrata su ti otvorena, preuzmi odgovornost za svoje postupke. Nemoj tražiti da te klub plaća. Otiđi.... - rekao je Gattuso.

Jesu li Benrahou i Dajaku odigrali posljednju utakmicu za Hajduk?

- Što se mene tiče, gotovo je s njima, prije tri mjeseca ja sam ih primio u momčad, objasnio kako stvari funkcioniraju, kad vidiš da netko pet puta nešto ne razumije, onda tu nema pomoći - kazao je Gattuso.

Hoće li priliku dobiti Kalinić nakon pogreške Lučića protiv Rijeke?

- Vidjet ćete.

Kakav Šibenik očekujete?

- Sutra nas čeka bitka, oni se spremaju kao da je finale SP, a ni mi ne smijemo razmišljati o Panettoneu, vinu i poklonima. Spreman je Šibenik, spremni smo i mi, 100% koncentracija pa ćemo se odmoriti prije priprema. Želim uputiti apel našim navijačima. Čitao sam o brojnim polemikama oko ulaznica. Ovo je božićno vrijeme, neka budu mirni, ne bih želio da se naruši taj blagdanski duh.

Tko će igrati umjesto Rakitića?

- Niko Sigur ili Pukštas ulaze umjesto Rakitića. Što se tiče ozlijeđenih, samo Diallo, Kalik ima manjih problema, Moufi isto...

Čeka vas težak teren, kiša, to će otežati put prema pobjedi?

- Znam kakav je teren, pripremali smo se mi na našem pomoćnom terenu koji je u jednako lošem stanju... Prihvaćamo to, znamo da moramo biti spremni 100% za borbu.

Jeste li radili na prekidima, četiri od pet posljednjih golova dobili ste iz prekida, a Šibenik jedino tako postiže golove, iz prekida?

- Istina, radili smo na prekidima, ali ne više nego inače. Kad stalno vičeš "Pazi vuk..." jednom ga i primijetiš. Manjak koncentracije je utjecao na to, ali kako im stalno ponavljamo, a ponavljate i vi u svojim tekstovima, postali su oprezniji. Svaki tjedan radimo na prekidima 35-40 minuta, kako za obrambene, tako i za napadačke.

Bila je velika fešta u Milanu, proslavili su 125 godina, jeste li bili pozvani?

- Jesam, igrao sam u Milanu, dobio sam lijepo pismo i majicu. Hvala im na pozivu, ali nisam mogao doći na feštu. I dalje značim tamo nešto kao sedmi igrač s najviše nastupa u povijesti kluba.

Koliko vidim dobro ste informirani oko rivaliteta i svega što okružuje gostovanje u Šibeniku. Tko vas informira u ovakvim slučajevima?

- Uglavnom Božo (glasnogovornik kluba Božidar Pavković op.a). Ne zanima me tko što govori, nego općenito, želim znati sve što može remetiti naš mir. Ne idem u detalje, ali želim sve znati.

Smeta li vas što igrači poput Benrahoua i Dajakua nisu iskoristili vašu više puta pruženu ruku, priliku?

- Jako sam razočaran. Radije bih da me ubodu nožem i da odem na šivanje nego da mi ovo naprave. Igrač u svakom trenutku mora biti spreman. Ne možeš ne trenirati i onda očekivati da ćeš igrati svaku utakmicu! Nije lijepo vidjeti u svlačionici 24 igrača koji se slažu i četiri-pet igrača koji su stalno pognute glave. Ljutita faca nije problem ako je jedna, ali više njih je problem jer šire pesimizam. Ne mogu shvatiti kako se netko ne raduje uspjehu svog kolege i momčadi. Kad to vidim, ja sam jako razočaran i postajem beštija. Nisam pitur, ribar ili vrtlar, ja sam u nogometu 30 godina i sve znam. Ako igrači misle da ne znam što se događa, ali ja to znam danima prije.

Očekujete li nove igrače, Toma Bašić ne igra u Laziju, može li vam on pomoći?

- To nije pitanje za mene nego za našeg sportskog direktora. Neću pričati o igračima koji ne nose dres Hajduka. Direktor zna koliko i što možemo i koji su igrači dostupni.

S tri boda iz zadnje utakmice hajdučka obitelj bi bila zadovoljna na blagdanima.

- Želimo dati sve od sebe da se s tri boda vratimo kući.

Je li za ovu utakmicu, na teškom terenu bolje poslati 11 ratnika, nego 11 igrača koji su možda bolji, ali nisu taj tip?

- Važno je izvesti 11 najboljih. Znamo Šibenik, promatramo ih i moramo dokučiti kako ih pobijediti. Šest mjeseci sam tu, prošli smo puno toga, i na vrhu smo. Imamo mana, radimo na tome da mane ispravljamo, ali naš mentalitet i tome što jesmo dobra momčad, tu smo gdje jesnom. Imamo dobar pristup ali i mnoštvo mana. Nije čudno da smo na diobi prvog mjesta i ne bi bilo ništa da nismo dobri i kao momčad - kazao je Gattuso pa na kraju presice poslao čestitku svim navijačima.

- Svim navijačima u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj želim sretan Božić i puno uspjeha u novoj godini, posebne želje šaljem svim bolesnima da što prije ozdrave i svima koji pate od siromaštva i rata, da djeca više ne umiru. Želim da im bude bolje...