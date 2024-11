Gattuso: 'Napravili smo i više nego što sam očekivao!' Šego: 'Jedan mi je gol ipak bio draži'

Varaždin je izdominirao protiv Hajduka i slavio s 1-0 nanijevši 'bilima' prvi poraz ove sezone. Varaždinci igraju jako dobro i drže korak s vrhom, no ipak su rijetki očekivali trijumf protiv vodeće momčadi HNL-a. I da će Gattusu uskratiti rekord od 12 utakmica bez poraza na početku sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcija Torcide nakon poraza Hajduka

Pokretanje videa... 02:42 Slavlje Varaždina | Video: Ivan Tomašković/24sata

- Presretan sam. Izgledali smo kao da smo mi prvi na tablici, igrom, idejom i stabilnošću. Imali smo još prigoda i šteta što nismo slavili s uvjerljivijom razlikom. Sretan sam zbog svojih igrača koji su odigrali takvu utakmicu protiv protivnika koji nije samo tako vodeći na tablici - rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina, na konferenciji za medije.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, je li ovo Šafariću najdraža pobjeda u karijeri?

- Jedna od najdraži, no bit će ih još. Dečki su sve odradili vrhunski, naročito taktički. Nismo imali nepoznanica što se tiče igre Hajduka i zatvorili smo im sve prilaze prema golu - dodao je Šafarić.

Pobjednički pogodak postigao je Michele Šego u 43. minuti, jedan od najboljih pojedinaca varaždinskog sastava.

- On je u kontinuitetu jako dobar. Ovim golom kao da je izbacio sve frustracije koje su ga mučile prošlih sezona. Sve mu se vratilo. Radi mnogo na sebi, posložio u glavi, zdrav je i samo neka tako nastavi - istaknuo je Šafarić.

Trener Hajduka Gennaro Gattuso istaknuo je kako preuzima krivicu za ovaj poraz.

- Bilo je dosta toga loše, tehnički i taktički. Dosta lopti smo gubili, a loš teren je bio i nama i njima. Bili smo u potpunosti podređeni fizički i psihički Varaždinu. Trener sam i preuzimam krivicu na sebe. Nije bilo energije, patili smo cijelu utakmicu. Mi kao momčad imamo prednosti i mane. Igrači mogu griješiti, ali kad momčad tako mentalno izgleda loše, kriv je trener - objasnio je Gattuso, čija je momčad doživjela prvi poraz ove sezone.

- Nismo izgubili 11 utakmica zaredom i znao sam da će doći do trenutka kad ćemo biti poraženi. Važno je da dobro reagiramo na taj poraz. Idemo raditi kako smo do sada radili, a ovo je samo prometna nesreća na putu, koju moramo zaobići. Ne smijemo dopustiti da uvuče strah i pritisak, jer bi to značilo da smo poraženi. Pritisak je konstantan, no moramo se oduprijeti i biti dobri - dodao je trener Hajduka.

Novinari su upitali Gattusa jesu li u prometnoj nesreći nastradali samo žmigavci ili karoserija na vozilu.

- Za štetu ne znamo, to ćemo vidjeti u narednim kolima. Pritisak je velik, tko je mogao očekivati da ćemo imati zalihu bodova? Napravili smo i više od onoga što sam očekivao. Želim da nijedno lice koje ima ikakvog dodira s klubom ne pokazuje ni trunke pesimizma. Nadam se da ovo samo bio blagi dodir, naslanjanje jednog vozila na drugo vozilo - zaključio je Gattuso.

A junak Michele Šego naglasio je:

- Odigrali smo stvarno dobro, igramo generalno jako dobru sezonu, ekipa je ovaj put mene izbacila. Nisam htio slaviti iz poštovanja prema bivšem klubu.

Bio mu je to stoti nastup za Varaždin.

- Imam samopouzdanje, udario sam loptu, ali nisam očekivao da će tako ispasti. Najdraži gol? Ima jedan draži, ali zadržat ću to za sebe. Imamo odličnu kemiju s trenerom, mladi smo, zadržali smo dosta igrača od lani i to je ključ.