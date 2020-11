Gattuso: Nije bilo lako igrati, ali igrali smo za najvećeg, za Diega

<p>Napoli-Rijeka 2-0. Pobjeda vrijedna tri boda, ali na tu se utakmicu na press-konferenciji potrošilo malo vremena. <strong>Gennaro Gattuso</strong> je o pobjedi govorio pola minute:</p><p>- I opet jako težak posao sa Rijekom i njihovih deset igrača iza lopte. Ne slažem se konstatacijom da nismo bili agresivni nego je Rijeku jako teško probiti. Bili smo bolji nego na Rujevici - rekao je trener Napolija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka, minuta šutnje za Najvećeg</strong></p><p>Onda je priča otišla tamo gdje su misli i srca Napulja i cijelog nogometnog svijeta. Dok su Napoli i Rijeka igrali, u Argentini je trajao sprovod <strong>Diega Armanda Maradone</strong>.</p><p>- Imao sam čast 3-4 puta večerati s Diegom. I to su neki od najljepših trenutaka mog života. Čuli smo se često, posljednji put prošlog mjeseca da mu čestitam 60. rođendan. Dolazio sam ga na stadion gledati kao dječak. Danas ga više nema, ali za nas ostaje besmrtnim. Više je od nogometaša, daleko više. A najbolji je svih vremena.</p><h2>'Promijenio je povijest nogometa i ovog grada'</h2><p>Gattuso je jednom paralelom rekao sve o Maradoni:</p><p>- Da u Napulju napravite anketu s pitanjima 'Znate li tko je St.Gennaro? Znate li tko je Maradona?', ne bi svi znali sveca zaštitnika grada, ali bi ama baš svi znali Diega. On je promijenio povijest nogometa i ovog grada. Djeci mogu reći, 'Gledao sam Diega kako igra, poznao sam ga osobno' - pričao je Gattuso pa nastavio.</p><p>- Jako teško je pričati danas o njemu jer je bol velika, ali govorimo o njemu jer o Maradoni će se pričati dok je svijeta i vijeka. Ono što je on radio s loptom... To je bio dar s nebesa. Mi smo danas grad tuge, ali i grad ponosa jer smo živjeli i s Diegom.</p><p>Odigrali su, pobijedili su, ali...</p><p>- Vjerujte, nije bilo lako ni igrati ovim mladim ljudima jer za svakog nogometaša Diego je bio i ostat će vrh vrhova. Ali njemu u čast dajemo i davat ćemo sve od sebe u ovom dresu koji je učinio vječnim i neponovljivo divnim - rekao je Gennaro Gattuso.</p><h2>'Ponosni predstavili Rijeku i Hrvatsku'</h2><p><strong>Simon Rožman</strong>, trener Rijeke: poražen, ali i ponosan:</p><p>- Čestitke Napoliju na zasluženoj pobjedi, ali i čestitke mojim igračima koji su bili na maksimalnoj mogućoj razini u ovom trenutku. Ponosan sam to kako su odigrali. Prvo poluvrijeme imali smo 2-3 super situacija za pogodak. Da smo zabili možda bi priča bila drukčija. Imali smo puno problema prije utakmice, skidam kapu igračima na načinu na koji su predstavili Rijeku i Hrvatsku - pričao je Rožman.</p><p>- Napoli je momčad te klase koja je možda i najveći favorit za osvajanje Europske lige. Cijela skupina je strahovito jaka. Mi smo mlada momčad, naša je jedina želja prije početka europske sezone bila da budemo svi zdravi pa da možemo pokazati koliko vrijedimo. Na žalost u svakoj utakmici imali smo problema s brojnim izostancima. Žao mi je i što se, na žalost, igralo bez publike. Nadam se da ćemo do kraja uspjeti osvojiti koji bod.</p><p>Dojmovi kapetana <strong>Franka Andrijaševića</strong>... Na tragu onoga o čemu je pričao i njegov šef:</p><p>- U datim okolnostima odigrali smo zapravo jednu jako dobru utakmicu. Bili smo hrabri, imali prilike, dokazali da možemo. Napoliju čestitke, njihova je pobjeda 100% zaslužena. Mi smo danas bili bez osmorice igrača. Okrećemo se domaćim izazovima - rekao je Franko.</p>