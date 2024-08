Gattuso o Pukštasu i novim pojačanjima: 'Rekli su mi prvo da nema novca i prihvatio sam'

Ispadanje iz Europe pa dvije pobjede i dva remija u HNL-u učinak su Gennara Gattusa na klupi Hajduka. Situacija nije najoptimističnija. Cijela momčad se muči, obrana lagano prima golove, dok napad promašuje zicere.

Pokretanje videa... 00:26 Utakmica 3. kola HNL-a između nogometaša Hajduka i Varaždina | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Blagajna vapi za eurima pa su Splićani tijekom ljeta doveli tek dvojicu igrača i prodali Emira Sahitija, a rade i na transferu Rokasa Pukštasa na kojem su mislili zaraditi deset milijuna eura, no nisu dobili ni blizu traženoga. Ipak, pojavio se tračak optimizma među navijačima u vidu mogućeg povratka Stipe Biuka i Jana Mlakara

Split: Gennaro Gattuso i Filip Krovinović na konferenciji za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U takvim okolnostima Hajduk dočekuje Osijek u subotu u 4. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener Gennaro Gattuso. Imao je cijeli tjedan za poraditi na nedostacima u igri. i pokušati podignuti momčad.

Je li Pukštas u kadru i dolaze li Mlakara i Biuk?

- Sahitija neće biti u kadru jer je otišao u HSV, Pukštas je tu, trenira na svom maksimumu i priključen je ekipi dok se ne proda. Dok ništa nije službeno, nema smisla pričati o novim igračima. Kalinić o tome odlučuje i zna što radi. Prije dva tjedna pričao sam s predsjednikom i nije bilo govora o pojačanjima, rekli se da nema novca i ja sam to prihvatio jer moramo poštovati proračun. No, prije nekoliko dana razgovarao sam s Kalinićem i spomenuo je potencijalna pojačanja. Možda i dođe netko do kraja prijelaznog roka.

Zagreb: Lokomotiva i Hajduk sastali se u 2.kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Važna utakmica protiv Osijeka koji je loše ušao u prvenstvo, kakvu utakmicu očekujete?

- Ovo je lažan poredak na tablici, Osijek ne zaslužuje biti na ovom mjestu na kojem je, oni su drugi u posjedu odmah nakon Dinama i nas. Sve što su izgubili je nezasluženo, vole se igrati i nadmetati. Trebamo igrati kao prava ekipa i biti na našoj razini. Nećemo plakati, imamo i mi problema, malo smo ranjivi posljednjih dana, ali idemo odigrati veliku utakmicu.

Sve osim pobjede bila bi katastrofa jer nakon Osijeka Hajduk gostuje kod Dinama?

- Uvijek igramo na pobjedu, to je Hajduk. Čeka nas teška utakmica, moramo procijeniti koje rizike ćemo uzeti da pobijedimo. Nama pobjeda treba, ali jednostavno je to reći, treba to napraviti, a to nije jednostavno protiv Osijeka.

Velika Gorica: Utakmica 26. kola HNL-a Gorica - Hajduk | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tko od igrača je ozlijeđen i kakva je situacija s Dajakuom i Benrahouom?

- Bamba, Roko Brajković i Zvonimir Šarlija neće igrati, Sigur se oporavio i konkurira. Također, u kadru će biti Leon Dajaku i Yassine Benrahou. Bili su dva mjeseca van stroja, po dolasku sam ih našao na listi igrača koji su tražili transfer. Treniraju na sto posto posto zadnjih desetak dana. To su igrači velike vrijednosti i trude se, ali tržište nije ponudilo dovoljno što bi nas zadovoljilo da ih prodamo pa su opet s nama.

Kakav Osijek očekujete, ušli su loše u prvenstvo pa doveli nekoliko pojačanja?

- Da, uzeli su tri nova igrača. Riječ je o jako organiziranoj momčadi, s obje strane su jako brzi i prodorni. Očekuje nas naporna utakmica u kojoj trebamo biti jako usredotočeni.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U prošle tri utakmice Hajduk je rano primao golove, može li se to okrenuti pa da Hajduk rano povede?

- Nadam se da nećemo primiti gol u prvih deset minuta, a ako zabijemo, dobro za nas. Moramo biti pažljivi, radimo jako puno, taj rani gol nas maksimalno poremeti. U zadnje tri utakmice primili smo čak tri gola u prvih deset minuta. To trebamo spriječiti.

Tri boda su važna ne samo zbog tablice, već i zbog atmosfere. Stiže reprezentativna pauza pa derbi u Zagrebu.

- Imamo nekoliko igrača koji idu u reprezentaciju. To mi je drago jer znače da su kvalitetni. S druge strane, žao mi je što ih nemam tu, da treniram s njima. Ali sada je najveći fokus na Osijeku, moramo dobro odraditi tu utakmicu, - zaključio je Gattuso.