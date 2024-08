Gattuso: Plan je da se Pukštas proda. Možete zamisliti moju reakciju kad sam saznao za to

Trener Hajduka Gennaro Gattuso napokon je mogao malo odahnuti. Konačnih 2-1, iako na mišiće, donijet će malo mira u svlačionicu i među navijače nakon turbulentnog tjedna koji je ostavio traga na igračima.

- Ušli smo u utakmicu dobro, u prvih desetak minuta izgledali smo dobro, ali smo primili gol i tu su nastali problemi. Nismo radili pritisak, imali smo rupe u obrani... Filip i Anthony su zaspali kod gola. Zadnje tri utakmice bile su drugačije, tako je i naša igra bila drugačija. Varaždin se voli nadigravati i mi smo ih pritiskali. Mi smo ovu utakmicu dobili dušom i voljom, ovo će biti fotografija ove sezone, moramo stisnuti zube i onu stvar da bi pobjeđivali.

Zašto ste vadili Pukštasa, kako ste se odlučili staviti Hrgovića na desni bok, i vi ste prvi koji vadi Livaju, pa makar u 90. minuti?

- Samo radim svoj posao. Vidjeli ste što je Marko napravio i danas, i inače, bio je nevjerojatan, ali je bio i umoran i logično je da ga vadim van. Što se tiče Pukštasa, bila je dilema on ili Aleks, ali Aleks se tek vraća od ozljede, a od Pukštasa sam očekivao da bolje pokriva teren. Šimun je mlad, interesantan igrač, odlično se snašao na desnoj strani, fali mu fizičke snage, trudi se, profesionalan je, trenira, a kod mene tko trenira i trudi se, stići će mu i zaslužena nagrada. Šimun je zaslužio ovakvu večer.

Vruća tema - Rokas Pukštas

Je li ovo bila zadnja utakmica Pukštasa za Hajduk?

- Iskreno, ne znam ništa o njegovom transferu, ni tko ga želi, ni kad ide... To je tako, ja ne znam ništa o tome i ništa ne mogu reći. Znam da je u planu da se proda, a kad sam čuo za to prije desetak dana, možete zamisliti kakva je bila moja reakcija. Kod mene tko zasluži taj će biti na terenu. Ako klub želi njegov transfer, bilo bi logično da mi klub kaže da ga malo zaštitim, poštedim, ali nitko mi nije ništa rekao.

Zašto Kalinić, a ne Lučić?

- Lučić je imao problema, Lovre jako dobro radi, a moje pravilo je da volim mijenjati golmane. Ovo nije poklon Lovri koji je to zaslužio, a Lučić je osjetio bol. Ovo će biti moja praksa i u nastavku sezone. Lovre drži momčad i u svlačionici, i na terenu, jako je dobar, i ovo nije ništa protiv Lučića, cijenim i njega, ali ovako će biti do kraja sezone, svaku treću utakmicu će braniti drugi golman.

Melnjak je igrao naprijed, a Hrgović i on na lijevoj strani su bili jako dobra kombinacija u prošlosti. Mogu li opet?

- Sve se može, sve su to opcije. Dario je igrao krilo među ostalim i kako bi nas malo odmorio, a i Moufija samo izgubili na neko vrijeme, Sigura još moramo oporaviti. Melnjak je odigrao 100. utakmicu, profesionalac je, vidjet ćemo...

Žaper se uskoro vraća

Krovinović i Rakitić mogu i naprijed?

- Žaper se vraća, ali nakon teške ozljede. Da ne skraćujem bradu on bi se vratio otprilike dok bi moja brada bila kao u djeda Božićnjaka. Ako poguramo Filipa ili Ivana naprijed onda gubimo snagu u organizaciji igre. Možemo mi to, ali nemojmo zaboraviti i Capana koji radi i trudi se. I on se vraća nakon ozljede, na nama je da što prije oporavimo igrače pa će igrati najspremniji.

Sljedeće dvije utakmice igrate protiv trenera Talijana?

- Bit će teško, pogotovo taktički, Paolo voli igrati obranu čovjek na čovjeka, s tri otraga... Od sutra krećemo s pripremom, ali čekaju nas teški suparnici.

Dosta je ozljeda?

- Šarlija nije igrao zbog ozljede gležnja, kao i Bamba, a tu su Moufi i Sigur....

Kako ćete noćas spavati?

- Uzimam kortizon zbog zdravstvenih razloga i zato ne spavam puno, maksimalno pet sati na dan.

Šafarić nije bio zadovoljan rezultatom

Trener Varaždina Nikola Šafarić bio je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad ušla u utakmicu, no ulaskom u drugo poluvrijeme i konačnim rezultatom ne.

- Naš dobar ulazak u utakmicu i rano vodstvo dalo nam je krila za prvo poluvrijeme, izgledali smo dobro, dosta kvalitetno smo odradili fazu obrane. Ulazak u drugo poluvrijeme je bio uspavanka s naše strane. Hajduk se nametnuo, okrenuli su utakmicu. Morali smo malo bolje reagirati, pogotovo kod Krovinovićevog gola - rekao je Šafarić, a potom dodao:

- Do udarca Krovinovića nije smjelo doći. Trebalo smo to kvalitetnije pokriti. Zelenika vjerojatno nije ni vidio loptu.

Nedostaje li vam brzi napadač?

- Svi imaju problem s napadačima. U današnje vrijeme najteže je naći igrača koji će zabiti 10-15 golova. To se i Hajduku pokazalo u Europi. Dabro je kvalitetan, nadamo se da će mu se otvoriti.

Krovinović odigrao odličnu utakmicu

Filip Krovinović zabio je lijep gol s distance, a napravio je i fair play potez utakmice kada je priznao da je zadnji dirao loptu pa Hajduk nije dobio korner.

- Jako teška utakmica, nije nam bilo lako nakon četvrtka i velike tuge. Ali jako mi je drago što smo preokrenuli rezultat i došli do tri boda nakon dugo vremena. Čestitam momčadi, ovo su jako bitna tri boda, želim poručiti da nitko nema razloga sumnjati u ovu momčad jer mi smo tu i dalje, živimo, dišemo, uvijek ćemo davati sve od sebe i nikad se nećemo predati.

Dali ste lijepi gol?

- Znate kako se kaže, ako ne pucaš nećeš ni zabiti. U drugom dijelu trener me prebacio prema naprijed, bilo je i više udaraca... Pomogao sam momčadi, drago mi je radi toga, imao sam osjećaj da mogu zabiti još koji gol, da je bila neka bolja akcija... Ali nema veze, najvažnija su tri boda, a koristim priliku čestitati našem mladom Šimunu Hrgoviću na top ulasku u igru i asistenciji za gol.

Što vam je rekao trener u svlačionici u koju ste ispraćeni zvižducima?

- Zasluženo smo ispraćeni zvižducima u svlačionicu, makar sam imao osjećaj da je bilo dobro, samo smo primili glupi gol iz auta. Podržavali smo jedni druge, rekli da idemo u drugom dijelu zaigrati bolje i preokrenuti, i to smo i napravili.

Kako ste vi proživjeli zadnjih sedam dana?

- Bilo je jako teško, i psihički i fizički, teške su noge svakako, ali nema alibija. Mi smo Hajduk, tako se trebamo i ponašati, bio to Varaždin, bio to Dinamo, Ružomberok..., moramo naći snage, ovo nam mora biti putokaz za dalje. Ovo je tek početak sezone idemo u svaku sljedeću po pobjedu.

Gdje leže najveće rezerve, gdje možete najviše napredovati, dojam je da je to agresija i energija kojom biste digli i publiku?

- Nastojimo svaki dan biti bolji, ali rezultati su ti koji određuju atmosferu na treningu i utakmicama. Nadam se do pauze da ćemo uzeti još dvije pobjede. Mislim da možemo puno bolje u zadnjih 20-25 metara, bolji pas, bolja odluka, bolji šut... Znamo što nas čeka u Puli, trener koji je bio u Hajduku, željan pobjede i dokazivanja.

Melnjakovih 100 za Hajduk

Dario Melnjak odigrao je 100. utakmicu u dresu Hajduka.

- Tri boda su tu nakon psihološki teškog trenutka. Ponovno smo iz prvog udarca primili pogodak, ali hvala Bogu, uspjeli smo preokrenuti. Varaždin je igrao svoju klasičnu igru, koje se ja sjećam još iz vremena Varteksa. Vole igrati, vole se nadigravati. Na kraju su se oni malo pogubili, a mi smo to iskoristili.

Čestitke na stotom nastupu za Hajduk...

- Hvala, veliki je ovo ponos. Svi koji vole ovaj klub znaju koliko mi ovo znači. Vjerujem da će ih biti još puno.

Na kraju prvog poluvremena s tribina su se čuli zvižduci, a vama je pobjeda u ovoj utakmici bila jako potrebna.

- Teško je bilo jer je ova utakmica došla tri dana poslije onog, za nas sve, jako razočaravajućeg rezultata. i mi i navijači smo bili u psihološkom padu, ali mislim da se baš u ovakvim utakmicama gradi karakter.

Realizacija ponovno nije bila na nivou?

- Moramo na tome raditi i radit ćemo.

Jedna nova uloga za vas, nismo vas navikli gledati na krilu. Hoćemo li vas tu gledati i u budućnosti?

- Ne znam. Ja obožavam biti na terenu, gdje god bio.

Sada igrate samo jednu utakmicu tjedno, slijedi Istra. Sedam bodova u tri utakmice nije loše, ali igra još uvijek nije na nivou.

- Želimo biti bolji, ima tu još puno stvari na kojima trebamo raditi. Trebamo popraviti što nije bilo dobro i ići u Istru po pobjedu.

Kako ćete proslaviti ovih sto nastupa?

- Tri boda su tu, u ovom je trenutku to bilo najbitnije.