Gattuso: Rakitić i Perišić su iza drugih što se spremnosti tiče. Neće nam biti lako ni u Splitu

Gennaro Gattuso kazao je kako je u pripremi susreta znao što njegovu momčad očekuje u prvom ogledu u Slovačkoj. Hajduk i Ružomberok odigrali su bez golova u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige.

- Ružomberok igra vrlo vertikalno, dugim loptama..., mi smo mogli odigrati i bolje, pogotovo u zadnjih 25 metara. Nadam se da ćemo odigrati bolje u Splitu. Zadovoljan sam rezultatom, znali smo da će utakmica biti teška, kao što će biti i uzvrat. Morali smo dati najbolje od sebe, pokušati igrati što je bolje moguće. Nadam se da će atmosfera i 30.000 navijača biti na našoj strani u uzvratu.

Jeste li planirali rasporediti teret na više igrača?

- Razlog je to što Perišić i Rakitić nisu spremni za duže nastupe. Imamo ono što imamo na raspolaganju, Livaja također igra puno, Trajkovski nam se vratio nakon mjesec dana pauze, Sigur isto, oni su nam jako važni igrači. Imam povjerenje u igrače koje postavim na teren, ali moram biti oprezan da se neki igrači ne ozlijede, moramo biti oprezni.

Što možete reći o suparniku, je li vas iznenadio?

- Nisu me iznenadili, oni su borci, imaju dobar mentalitet, opasni su, izgubili su svega jednu loptu. Teško je igrati protiv ovakvih momčadi, bore se, trče, nije nam bilo lako, u Splitu će biti jednako teško, u svakom trenutku će oni imati po tri-četiri igrača koji će napadati i pokušati osvojiti drugu loptu.

Što niste dobro odigrali večeras i planirate popraviti u Splitu?

- Nismo bili dovoljno agresivni, nismo igrali momčadski, moramo unaprijediti i kvalitetu i mentalitet. Na koncu utakmice igrači nisu vidjeli nekoliko suigrača u boljim pozicijama, to je do kvalitete i to moramo unaprijediti za uzvrat u Splitu.

Je li 0-0 dovoljno dobar rezultat i zbog čega ste izostavili Rakitića i Perišića iz prve postave, taktički ili...?

- Treba respektirati vrijeme i spremnost igrača, nisu spremni za veću minutažu. Oni su jako iskusni, ali su i iza ostatka momčadi što se tiče pripreme i forme, treba im još vremena. Mi ćemo se vratiti kući rano ujutro i u nedjelju nas čeka teška utakmica, moram ih spremiti i za tu utakmicu. Rezultat 0-0 je otvoren, da smo pobijedili 1-0 isto bismo morali igrati jer bi rezultat bio otvoren.

Trener Slovaka Čeh Ondrej Smetana žalio je za propuštenim prilikama:

- Šteta je što nismo iskoristili svoje prilike u ovoj utakmici, Chrien je mogao bolje reagirati u prvom dijelu, ali nije bio na razini svojih ranijih igara.

U posljednjim minutama dominirali ste, kao i protiv Trabzonspora?

- Ponekad smo bolji, ponekad ne, ali često smo tamo gdje želimo biti. Tranzicija je bila bolja, ali vjerujem da možemo još i bolje.

Trener Hajduka je spominjao da će u uzvratu biti sve otvoreno iako će oni imati veliku potporu navijača?

- Moramo u Split ići s glavom gore. Ovo nije idealan rezultat, ali moramo vjerovati. Bit ćemo pod pritiskom zbog velikog broja gledatelja, to će nam sigurno otežati posao, ali ćemo vidjeti. Očekivao sam bolji Hajduk. Oni imaju bolji rezultat, ali mi nemamo što izgubiti.

Matuš Maly kazao je nakon utakmice kako jedva čeka uzvrat u Splitu.

- Gledali smo neke video snimke s Poljuda, navijači Hajduka znaju stvoriti jako dobru atmosferu, zna to biti jako ludo i moram priznati da ćemo biti sretni što ćemo imati priliku igrati u takvoj atmosferi.

Tko je favorit?

Smatram da je i dalje 50-50%, 0-0 je, oni igraju kući, pred svojim navijačima imaju prednost domaćeg terena ali po meni je to otvorena utakmica. Mi ćemo i u uzvrati imati svoj stil igre, možda malo defenzivnije, vidjet ćemo što će pokazati Hajduk.

Dario Melnjak bio je optimističan oko konačnog ishoda.

- Oni su jako dobri u dugim loptama i ui uzvratu moramo biti oprezni kao što smo danas bili. Imali su samo nekoliko dobrih situacija iz kojih nas nisu kaznili. Mi smo se uistinu potrudili da oni ne dođu do šuta i gola. Osjećao sam da smo dominirali, uspijevali smo ih dovesti do njihovih 20 metara u prvom poluvremenu. Nismo bili dovoljno mirni i zbog toga nismo uspjeli realizirati puno šansi. S više mirnoće ugrozili bismo vrata Ružomberoka.

Atmosfera će biti na vašoj strani u uzvratu?

- Nije se ovih dana govorilo o tome kakva će biti atmosfera ili fokus na uzvratu, samo smo razmišljali o ovoj utakmici. Na kraju je u drugom poluvremenu to tako izgledalo. Ružomberok je stao malo kompaktnije i dao je manje prostora da to bude otvorenija igra, u prvom je poluvremenu to bilo malo drugačije.

Trener ravnomjerno raspoređuje teret na više igrača?

- Dojam je da se to radi od prvog dana, da su svi tu blizu i da su spremni. Nadam se da ćemo uspjeti odgovoriti na trenerove zahtjeve i biti svjesni kad je naše vrijeme i kad je vrijeme našeg suigrača da napravi sve kako bismo došli do pobjede.

Što možemo očekivati u uzvratu

- Uz tu volju i želju koju smo danas pokazali možemo proći. Što se tiče defenzivnog dijela bilo je dobro, moramo nadograditi ovaj ofenzivni dio i u zadnjoj trećini biti malo mirniji i sigurno možemo puno bolje. Rastemo i naša igra izgleda bolje iz dana u dan.