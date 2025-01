Gattuso: Samo luđak poput mene bi došao u Hajduk. Rekao sam stožeru 'Za nas je ovo Real'

Kada je Hajduk ljetos angažirao Gennara Gattusa, taj posao bombastično je odjeknuo kao jedan od najzvučnijih trenerskih angažmana u povijesti HNL-a. O njegovoj igračkoj karijeri sve se zna, ali mnoge je zanimalo što može donijeti na Poljud kao trener. I donio je puno toga, talijansku školu taktike i najvažnije, uveo je disciplinu koja je kronično falila Hajduku posljednjih godina pa i prošle sezone možda i oduzela snove o tituli.

Navijači su za zavoljeli zbog njegovog temperamenta, borbenosti, dosljednosti, ali i iskrenosti. Pokazao je autoritet, ali i očinski odnos prema igračima zbog čega su ga zavoljeli i jednostavno kliknuli s njim. Osjeti se to na njihovoj komunikaciji, predanosti treninzima, ali i rezultatima. Splićani su su drugi na ljestvici HNL-a, s istim brojem bodova kao i Rijeka uoči nastavka sezone i na proljeće će se s realnim šansama potući za naslov prvaka.

Legendarni Talijan bio je sjajan igrač, ali poprilično tankog fitilja na terenu. O njegovoj karijeri, uspjesima i anegdotama s njim može se napisati knjiga debelog obujma, ali o tome nije previše pričao po dolasku na Poljud. U potpunosti se koncentrirao na Hajduk, nije davao intervjue, ali sada je odlučio za Hajduk Digital TV otvoriti dušu.

Za početak je otkrio kako je uopće završio na Poljudu.

- Kada je Nikola Kalinić došao u Marbellu uvjeriti me da dođem, znao sam gdje dolazim, znao sam za sve poteškoće, za činjenicu da cijeli Split živi za Hajduk, znao sam za sve i ničim nisam iznenađen. Rekao sam svojim momcima iz stožera prvog dana kada sam im rekao gdje idemo: 'za nas je ovo Real Madrid'. Nećemo se obazirati na to da nema pomoćnih terena i da uvjeti nisu idealni. Za nas je to Real Madrid, idemo s razmišljanjem da treba naporno raditi. Samo s radom, s mentalitetom i voljom za napretkom možemo doći ovdje. Samo luđak poput mene prihvatio bi takav poziv - rekao je Gattuso pa priznao da ne žali za tom odlukom.

- Ponosan sam što sam prihvatio poziv Hajduka jer osjećam da me cijeli grad podržava. Ne doduše od početka. Na startu sam imao osjećaj 'hladnoće', ali to je normalno. Morali su me upoznati, a sad osjećam da su svi ljudi dio mene, u dobru i zlu. To mi daje snagu. Ne krijem da sam mogao otići, ali nisam niti malo o tome razmišljao. Imao sam poziv da odem, ali nisam mogao iznevjeriti grad. Ne mogu iznevjeriti tako veliku vjeru ljudi, ne mogu iznevjeriti svoje igrače, ljude koje rade u klubu. Ima mnogo ljudi koji rade u klubu s velikom strasti. To je za nas velika vrijednost i sretan sam zbog toga - rekao je Gattuso, a na pitanje kako je uspio dobro odraditi proteklih sedam mjeseci, odgovorio je:

- Napravili smo prvi korak, a sada slijedi drugi koji je puno važniji. Nismo još ništa napravili. Ono što me raduje je mentalitet, volja igrača koju vidim svakog dana, profesionalizam. Kada sam tek došao mentalitet nije bio kakav treba biti i moram reći da su me igrači u ovih sedam mjeseci pozitivno iznenadili.

Gattuso je rođen u Coriglianu, mjestašcu u Calabriji koju je usporedio s Dalmacijom.

- Ima dosta sličnosti. Mislim da ste vi skromniji, a mi smo tvrdoglaviji. Dolazim iz ribarskog mjestašca s 12.000 ljudi. Nije slučajno da tko dođe na odmor u Dalmaciju, tko dođe u Split, kada ode uvijek stekne prijatelje. Ljudi su ljubazni, ugodno se osjećaš. Dosta stvari me podsjeća na moj rodni kraj. Uvijek se sjetim kada bi se kao dječak igrao na plaži 7-8 sati, a majka bi me zvala da dođem na ručak. To su trenuci koje ću uvijek pamtiti. U djetinjstvu mi nije ništa nedostajalo. Dosta sam patio kada sam otišao iz kuće kako bi igrao nogomet. Želim sam postati nogometaš pod svaku cijenu.

Njegov prvi trener bio je njegov otac Francesco.

- On je isto bio nogometaš. Igrao je napadača, mogao je napraviti bolju karijeru. Imao sam 3-4 godine, nosio sam patike broj 25, a uzeo bih njegove broj 42. Moj otac imao je talent koji nije do kraja razvio. Nije bio pravi profesionalac. Zato je i moj cilj bio kada sam otišao od kuće da se ne vratim, to bi značilo da sam gubitnik, da nisam uspio.