'Gattuso se skinuo gol i trčao terenom. On je malo čudan'

Kada je Hajduk prije dva mjeseca predstavio Gennara Gattusa za novog trenera, vijest je odjeknula europskim nogometom. Najveće trenersko ime u povijesti doletjelo je u HNL, a navijači su ga dočekali s oduševljenjem jer je klub konačno dobio trenera koji će igrače naučiti disciplini.

I tako je i bilo, uveo je talijanski trener stroga pravila pa je i najmanje kršenje, što je posljednjih godina na Poljudu bilo učestalo, značilo izbacivanje iz momčadi. Osjetili su to na svojoj koži bivši igrači Emir Sahiti i Ivan Perišić. Talijan je osebujnog karaktera, pokazivao je to kao igrač pa i sada kao trener.

Radomlje: Prijateljska utakmica Rukh Lavov - Hajduk

A jednu anegdotu otkrio je i Ilija Lončarević, legendarni hrvatski trener koji je vodio Dinamo i brojne hrvatske klubove.

- Ne treba vam trener koji je galamdžija, koji viče. Sad sam čuo da se Gattuso skinuo gol i trčao po terenu. I meni je bilo čudno kad sam to saznao. Sve je to lijepo, fino i simpatično, ali Gattuso je malo čudan - rekao je Lončarević u Podcast Inkubatoru, no nije specificirao u kojem klubu je to napravio.

Skeptičan je i Lončarević oko Gattusove naklonosti prema mladim igračima.

- Zna li on raditi s mladim igračima, je li ikad u karijeri radio s njima? Radio je u velikim klubovima gdje mu oni osiguraju momčadi, a kod nas takvi klubovi ne postoje.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a

Gattusova era u Hajduku krenula je poprilično turbulentno. Izbacio je Perišića iz momčadi pa je ispao iz Konferencijske lige od Ružomberoka. Izazvalo je to veliki šok među navijačima i financijske probleme jer je klub ostao bez novca na koji je računao od Europe.

Ipak, uspio je Talijan popraviti atmosferu i zadržati korak za Dinamom u HNL-u, a nakon što je Nikola Kalinić rekao kako neće biti pojačanja, ipak je došao Stipe Biuk, dok je i moguć dogovor oko posudbe Tome Bašića. Situacija je optimističnija nego prije nekoliko tjedana pa će Splićani u dobrom ritmu u goste Dinamu.