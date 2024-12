Gattuso: Torino? Hajduk je moja budućnost. Obrijat ću bradu, a igrače nagraditi ako pobijede!

Nakon što su apsolvirali četvrtu i treću momčad na prvenstvenoj ljestvici momčad Hajduka do derbija s drugoplasiranom Rijekom u idućem kolu čeka ogled u gostima s fenjerašem Goricom. Na prvu bi se mogao steći dojam da je to lagani ogled i tri sigurna boda, no ako netko tako i razmišlja, trener Hajduka Gennaro Gattuso sigurno nije taj...

Pokretanje videa... 00:29 Torcida vrijeđala Dinamo | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kako ste proslavili pobjedu nad Dinamo, kakva je bila pizza?

- Dobro, zadovoljavajuća... Prošlo je to već, koncentriran sam samo na sutrašnju utakmicu, čeka nas velika bitka. Ovo je zanimljiv korak, vrlo važan, mentalni, tehnički, ako pođe po zlu sve dobro što smo napravili bacit ćemo u vodu. Ne želim čuti nijednu izliku, ni o kvaliteti terena, o izdušenim ili prenapuhanim loptama...

Koliko ima istine u napisima o interesu Torina za vas?

- Moja budućnost je ovdje, u Hajduku. Moja glava i energija su samo na sutrašnjoj utakmici.

Ženeva: Polufinalni susret Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hoćete li prije obrijati bradu ili Rijeku?

- Jučer sam trebao brijati bradu ali idući tjedan imamo grupno fotografiranje momčadi, a ja želim biti na toj slici s bradom, tako da ćemo brijanje obaviti sljedeći tjedan. A o brijanju Rijeke, razmišljamo samo o Gorici, a ne o Rijeci. O Rijeci ćemo razmišljati nakon Gorice.

Svi su unaprijed upisali tri boda, bojite li se takvog načina razmišljanja?

- Strah u sportu nije dobrodošao. Nema straha, pogotovo u nogometu kad si u strahu rode ti se vizije u glavi. Mi moramo biti 110% na terenu, moramo biti momčad, tko se boji nema mjesta u momčadi. Sutra je za nas jako važan korak, test spremnosti.

Gorica je zadnja ali je svih 12 bodova osvojila kod kuće, što znači da su opasan domaćin koji može napraviti problem svima?

- Ne gledam ljestvicu, mene zanima samo kako oni igraju. Naš pristup mora biti isti, moramo biti na maksimumu, dobro smo se pripremili i vjerujem da ćemo bez obzira na težinu terena dati maksimum.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bit će to kompletno drugačije utakmica od Dinama, hoćete li raditi zamjene osim dvije prisilne zbog žutih kartona?

- Utakmice pripremamo na isti način, svjesni smo gdje su oni dobri i gdje nas mogu uvesti u neprilike. Moji igrači moraju biti spremni, potičem ih da to rade jer moramo paziti da ne podcijenimo suparnika. To je mentalitet, želimo da budemo pravi, kompaktni, moramo biti blizu suparnika... To se nije dogodilo u Varaždinu, umjesto u 30 metara bili smo udaljeni 60-65 metara i vidjeli ste kako je to završilo....

Jesu li svi osim Kalika i Uremovića na raspolaganju?

- Malo problemčića imamo ali ništa posebno, samo njih dvojica zbog kartona nisu na dispoziciji.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Petorica igrača imaju po dva žuta kartona, slijedi vam Rijeka...?

- Svi moraju igrati na maksimumu, slično je bilo i prije Osijeka, i prije Dinama... Nema kalkulacija, svi moraju biti na 100%, ne želim da se razmišlja o kartonima.

Kako komentirate da je Selahi dobio jednu utakmicu kazne za crveni karton i da će moći igrati protiv Hajduka, a Rog je dobio dvije...?

- To je stvar sudaca i sudačke komisije. Ja se bavim trenerskim poslom, kako da 11 najboljih istrči na teren, a to je njihov posao...

Može li vas Gorica nečim iznenaditi?

- Od kad je došao Carević imaju drugačiji stil. Sutra Hajduk mora biti velik da bi osvojili sva tri boda. Jutros smo imali video analizu s igračima i zaključili smo da nas mogu ugroziti svojom brzinom i agresijom.

Obećali ste nagraditi igrače ako budu dobri protiv Gorice?

- Istina je, igrači to znaju, vidjet ćete sve....