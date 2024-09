Gattuso: Ako su Krovinović i Rakitić 'box to box' veznjaci, ja ću morati promijeniti struku...

Rijeka i Hajduk odigrali su bez pobjednika (0-0) u Jadranskom derbiju i ostali bodovno poravnati na vrhu ljestvice. Trener momčadi s Kvarnera Radomir Đalović pohvalio je snagu suparnika i istaknuo zadovoljstvo nastupom svoje momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:39 Navijači pozdravili igrače na kraju utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- U prvom dijelu nam je nedostajao više točnijih dodavanja, ali to je derbi, velik je pritisak. Hajduk ima četiri vrlo iskusna igrača. Iznenadili su me moji igrači kako su trčali, nedostajao nam je samo jedan gol.... Žao mi je zbog fenomenalnih navijača što im nismo uspjeli podariti pobjedu. Rekao sam u najavi susreta da ćemo napraviti sve da ostanemo na prvom mjestu, sad će svi još

jače igrati protiv nas. Moramo se odmoriti jer čeka nas još jača utakmica od ove, u subotu kod momčadi koja je pobijedila i Dinamo (Slaven Belupo, op.p). Moramo zadržati stabilnosti i obranu koja je primila samo jedna gol - rekao je trener Rijeke na press konferenciji.

- Mislim da je bila tvrda utakmica, htjeli smo od početka biti ofenzivni, ali nešto se pitalo i Hajduk. Bili su čvrsti. U drugom poluvremenu tražili smo pobjedu, napravili zamjene, a na kraju imali i veliku šansu. Na kraju je rezultat realan.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jesu li vas iznenadili s visokom zadnjom linijom?

- Pa ne, spremali smo se za sve varijante. Brzo smo se prilagodili. Imaju klasne igrače koji su iskusni i to je njihova velika kvaliteta.

Nisu ni oni imali puno prilika...

- Moramo nastaviti ovako, a Hajduk koji godinama ima ponajboljeg igrača u ligi sveli smo na praktički ništa - dodao je za MAX Sport.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trener Splićana Gennaro Gattuso također je bio zadovoljan viđenim nakon utakmice.

- Rijeka je fizički vrlo jaka momčad, to smo znali i ranije, oni nisu jednostavna momčad s kojom se možeš poigrati. Oni ti daju da igraš, ali ako pogriješiš nadrljao si. Rijeka ima dobre krilne napadače, brze, talentirane. Znali smo za njihov presing, dobro smo odgovorili, svidjela mi se moja momčad koja je odigrala jednu dobru utakmicu. Moram naglasiti da smo u procesu popravka naše igre u zadnjih 30 metara. Spori smo u tranziciji ali svidio mi se mentalitet momčadi koja je spremnija od nas. Igrali smo dobro i s loptom i bez lopte, obavili smo i prljavi posao. Rijeka koja ne griješi zabila je jako puno golova izvana, tu smo ih zaustavili i možemo biti sretni.

- Očekivao sam ovakvu postavku Rijeke i da neće napasti od prve minute. Napravili smo u veznom redu jako dobar posao, a pogotovo Kalik i Livaja. Kalika kritiziraju, ali zaslužuje komplimente jer je napravio velik posao, a on odrađuje onaj "prljavi" posao koji se ne vidi na prvu, ali puno znači za momčad.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sigur na krilu, novost ili ćemo to gledati?

- On može igrati na nekoliko pozicija, krilnog napadača, beka, u vezi, sviđa mi se kako je odigrao i igrat će tamo gdje bude najpotrebniji momčadi. On mjesec i pol dana nije trenirao i ne može ispuniti zahtjeve igre na beku. On je talentiran, zna igrati nogomet, ali ako ga želimo gledati na beku morat će se još uigrati.

Rekli ste uoči utakmice da ćete odgovoriti nakon utakmice i kad vidite kako će vaši igrači odigrati biste li bili zadovoljni bodom. Jeste li zadovoljni?

- Zadovoljan sam bodom nakon večerašnje utakmice, jako zadovoljan. Igrao sam ovdje i s Milanom i Napolijem i jako je bilo teško. Nismo im dali da kreiraju, da stvaraju prilike, Hajduk se ovdje nikad nije šetao. Ovo nije bio remi na sreću nego smo bili ravnopravni, živi smo bili, igrali smo. Dinamo ima veću kvalitetu od nas, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti do kuda će nas to dovesti.

Dojam je da ste učvrstili obranu, da dobro izlazite iz igre ali i da vam nedostaje igrač u centralnoj poziciji koji bi distribuirao loptu prema krilima i prema Livaji. Kako planirate riješiti taj problem?

- Ne bih se složio da je nedostajalo prilika, nije ih bilo 7-8 kao inače, ali je bilo. Možemo utakmicu gledati iz više kuteva. Igramo protiv Rijeke na njihovom terenu, ne možemo igrati s puno rizika jer bi nas kaznili. Mi smo s malo sreće i više kvalitete mogli otići kući s tri boda. Rakitić i Krovinović nisu igrači koji će potezom riješiti utkamicu, mi se dodajemo od linije do linije, oni iznose loptu, dodaju je, nedostaje nam još malo da bolje reagiramo svi skupa u par situacija. Ali Prpić je 2004. godište i teško je očekivati da će se zalijetati u njihov šesnaesterac. Možda je nedostajalo hrabrosti. Moram izdovjiti Kalika, koji je istrčao 13 kilomnetara, koji pomaže obrani, pomaže Livaji koji je danas također bio jako dobar. Nitko protiv Rijeke ovdje neće imati 8-10 šansi pa ni Dinamo. Rakitić i Krovninović imaju moje velike komplimente na igru i trku bez posjeda. Raduje me to. Rakitića znate, on je druga dimanzija, on se vraća da pomogne stoperima, ali ako očekujemo da su oni box to box veznjaci onda ću ja mijenjati struku.

Kako ste vidjeli Durgdova i Hrgovića na istoj strani, skupa imaju 36 godina...?

- Više sam puta kazao da me godine ne zanimaju. Oni imaju karakter i muda, nemaju straha. Šimun igra kao da ima 35 godina, Durdov je danas odigrao odlično bez lopte, Prpić je napredovao. Ja ću se potruditi da oni napreduju, zadovoljstvo mi je treninati ih i učinit ću sve da oni postaju pravi nogometaši. Nisam im ništa poklonio, niti ću, ako treba dobit će i "plesku" da napreduju. Ja nemam presing od kluba da oni igraju zato što su mladi, oni su to zaslužili.... - rekao je Gattuso na press konferenciji nakon dvoboja.



Slijedi utakmica protiv Šibenika?

- U ovoj ligi nema lakih protivnika, a u modernom nogometu svatko te može ugroziti. Od sljedećeg tjedna vraća se Bamba i svi bi trebali biti spremni osim Trajkovskog. Normalno je da su ljuti oni koji ne igraju, ali tko se istakne i trudi, igrat će - zaključio je trener Hajduka za MAX Sport.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Filip Uremović bio je možda i najbolji pojedinac na utakmici.

- Bila je zanimljiva utakmica, oprezna s obje strane, ali u derbijima se uvijek igra tako. Nijedna ekipa nije uzela rizik, na koncu bod svakome, a za nas je dobro što je mreža ostala sačuvana, prema naprijed je nešto falilo za tri boda.

Mislim da imamo kapacitet da smo mogli uzeti veći rizik, ali možda nismo ni htjeli. Raduje me igra moje momčadi, jako smo dobri u bloku, jako stabilni, pokazujemo taktičku disciplinu koja je zadovoljavajuća.

U odnosu na prošlu sezonu dobili ste mlađeg suigrača Prpića koji djeluje sve bolje i bolje?

- Imamo kvalitetnu obranu. Tko god igra stopera ili beka pokaže puno. Konkurencija je uvijek dobra i zdrava. Diže svakog igrača, tako i Prpića. Drago mi je da dobro igra, ali ima on još puno toga za pokazati. Sigurno je igrač koji može postati reprezentativac, čeka ga jako dobra budućnost.

Koliko mu pomažete savjetima?

- Nisam baš toliko iskusan, ali pokušam ga usmjeriti u najboljem mogućem smjeru. Šarlija mu je velika potpora, iako on sad ne igra, ali uvijek je na dispoziciji.

Što može Hajduk ove sezone i kako vidite konkurente u borbi za vrh?

- Gledamo sličnu sezonu kao prošle sezone, tri kvalitetne ekipe, mislim da će se i Osijek dići. Idemo kolo po kolo. Vrlo su sitne razlike. Dinamo ima najširi kadar, ali nekad ne pobjeđuje kadar, nego srce.

Koje greške ne smijete ponoviti od lanjske sezone?

- Mislim da se ove godine neće one ponoviti s ovim trenerom - rekao je na press konferenciji nakon utakmice.

Kapetan Rijeke Ivan Smolčić morao je izaći iz igre zbog ozljede na kraju, ali kaže da je sve u redu.

- Realan ishod po meni, 0-0. Hajduk je imao malo više u psojedu, mi malo više u prilikama.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li sve bilo prema očekivanjima?

- Bilo je prema očekivanjima, iako smo očekivali veći naš posjed. Dobro su izlazili preko Rakitića i Krovinovića i stvarali nam probleme, ali sve ostalo bilo je po očekivanju.

Putujete u Koprivnicu u idućem kolu?

- Pa da, teško gostovanje, ali i bolji teren. Idemo po tri boda.

Je li sve u redu, morao si izaći iz igre?

- Ma sve je u redu, osjetio sam bol u koljenu i rekao da bolje da stanem - kazao je kapetan Rijeke za MAX Sport.

Rijeka i Hajduk ostali su bodovno poravnati na vrhu HNL-a, a Dinamo je treći s dva boda manje.