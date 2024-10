Gattuso: Nije samo Kalinić, griješio je i Livaja, Biuk nije bio dobar, Krovinović promašio...

Nakon pobjede njegove momčadi 2-1 nad Lokomotivom trener Hajduka Gennaro Gattuso izgledao je umorno kao da je on igrao:

- I gore nego da sam igrao...- nasmijao se na početku.

Kako ste vidjeli pogrešku Lovre Kalinića, on je preiskusan za takve pogreške?

- To je moja pogreška, preuzimam odgovornost, ja tražim da se igra na taj način, da se izlazi iz zadnje linije dodavanjem... Ja inače stavljam golmane 10-15% utakmice, da je spreman ako se prvi golman ozlijedi. Greška je velika, ali svidio mi se Lovrin mentalitet, bio je odličan i pokazao je iznimnu hrabrost. Napravio si pogrešku, digni glavu i idi dalje. I on je to napravio. I Livaja je griješio, mogao je zabiti još koji gol, i Biuk također, to je tako u nogometu, greške se događaju, ali mi ćemo nastaviti igrati na na ovaj način i dalje.

Pokretanje videa... 01:06 Gennaro Gattuso | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Gol za pobjedu donijeli su Melnjak i Sigur koje ste uveli, to je i vaša zasluga. Sada ste na sedam bolova ispred Dinama i Rijeke...

- Mi nećemo gledati ljestvicu, možda tak u zadnjih sedam - osam utakmica. Ja imam mnogo problema kako izabrati postavu jer svi treniraju dobro i u dobroj su formi. Ali ja znam tko zaslužuje igrati jer sve analiziram. I kad je u pitanju ovakva utakmica, pet zamjena je jako dobro jer svaka zamjena mijenja ritam. Svima jednako vjerujem, i ovima na klupi, i onima koji igraju... Kad me sportski direktor pitao zašto ne igra Sigur, rekao sam mu da će on sigurno igrati jer može odigrati na više pozicija, on nam je jako važan igrač, ali od četiri mjeseca koliko sam tu, on je dva mjeseca bio vani zbog ozljede ili reprezentacije. Njegova ljutita faca je ono što tražim, on pokazuje da mu je stalo...

Split: Utakmica HNK Hajduk i NK Osijek u 12. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Što vas je najviše zadovoljilo?

- Znali smo što očekivati, najavio sam ovakvu utakmicu, oni se jako brzo otvaraju i vraćaju i podjednak je broj igrača u polju. Nisam zadovoljan kako smo izlazili po osvojenoj lopti. Nismo se snašli u ovom ping- pong nogometu. Zabili smo gol, da nije bilo Lovrine pogreške bilo bi još koji gol za nas. Lokomotiva ima svoje kvalitete, mi nismo dobro reagirali, Bamba se mučio, Stipe nije bio dobar, Krovinović je promašio nekoliko ključnih dodavanja.

Kako vas se dojmio ambijent?

- Zadovoljan sam, navijači osjećaju ponos, ali ne želim čuti pojedine zvižduke kod 1-1. Molim navijače, želim osjetiti huk, a ako smo loši i izgubimo bez ispaljenog metka, neka nam zvižde. Mi trebamo entuzijazam. Ovaj dres je težak, kad izađete pred 25.000 navijača, na ovakvoj utakmici... Ove brojke nisu normalne za HNL prilike. Apeliram na navijače da ne zvižde tijekom utakmice, nego na kraju, i ja ću sve na sebe preuzeti ako ne pobijedimo. Torcida slavi 74. rođendan, želim im još 74 godine, pa i 100 godina prkosa i ponosa za ovaj klub. Kad sam dolazio u Split gledao sam portale i društvene mreže, vidio sam da je to velika stvar, a ja sam vruća glava. Ali kad sam došao, vidio sam da ništa ne znam, vidjeti ove natpise, murale, stihove, grafite... ovdje je Hajduk religija, i ja iskreno dišem ovo. Navijači su stalno tu, u velikom broju, možda nemaju novca za pivo, ali su tu, vole ovaj klub. Otišao sam par puta sa suprugom u dućan, svi prilaze, mlado, staro, svi pitaju samo o Hajduku, shvatiš da je Hajduk više od kluba..

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Imali ste problem izlaska iz zadnje linije, pritiskali su vas s puno igrača, a kad bi prošli u suparničku polovinu niste iskoristili sedam – osam izglednih prilika.

- Sve je to dio igre. Znali smo i planirali utakmicu, oni su pritiskali, mi smo izlazili, stvarali šanse ali događale su se pogreške, i događat će se i dalje. Očekivali smo ih ovako vertikalne, mi nismo izlazili s Krovinovićem visoko, a njegovu su ulogu preuzimali Kalik i Livaja. Kad su oni mijenjali igru i mi smo uključili Krovinovića više u igru. Bekovi su možda imali nešto lošiju utakmicu, kad se iznese lopta dobri su bili, ali su griješili u zadnjim pasovima.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja čestitao je Hajduku na pobjedi ali smatra da je njegova momčad bila za nijansu bolja od Hajduka.

- Najveći problem nam je bio što smo izgubili dvojicu ključnih igrača u veznom redu, jednog zbog ozljede, a jednog zbog žutih kartona - rekao je Čabraja, a zatim se dotakao drugog gola Hajduka:

- Leovac nije mlad igrač ali nismo se dobro skupili u obrani. U drugom poluvremenu Hajduk nije imao previše šansi, a njihov drugi gol je bio obranjiv. Imali smo dosta udaraca, ali to su bila više dodavanja Kaliniću nego pravi udarci. Sve je to bilo više manje lagano i branjivo. Trebali smo imati žar, želju, volju da to realiziramo kada dođemo do kaznenog prostora, ali mi smo momčad koja je promašila najviše izglednih prilika ove sezone i moramo na tome raditi. Čop zabija golove jer to želi.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/PA

S obzirom da je u 11 odigranih kola skupio svega osam bodova neke zanima i ostaje li na klupi Lokomotive, ali Čabraja oko toga nema dilema:

- To je pitanje za upravu kluba. Oni trebaju o tome razmisliti i donijeti odluku.