Gattusovi problemi: Sigur će se pridružiti momčadi u Zagrebu i zaigrati u derbiju bez treninga?

Hajduk od početka sezone muku muči s desnim bekovima, a čini se da problem nisu uspjeli riješili niti u reprezentativnoj stanci, pa će Gennaro Gattuso morati improvizirati i u najvećem hrvatskom derbiju koji se igra u petak u Maksimiru. O čemu se radi. Kao prva opcija za bočnu poziciju na desnoj strani na početku priprema figurirao je Niko Sigur, no u Sloveniji je obnovio ozljedu gležnja i nije bio spreman za nastupe na početku sezone. Štoviše, od početka sezone svega tri puta je ulazio u igru po par minuta i tek odnedavno, pred reprezentativnu stanku se priključio treninzima prve momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Igrači Hajduka pozdravili navijače | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Podsjetimo, Sigur je u iznenadnom obratu odlučio promijeniti nogometnu putovnicu i umjesto za Hrvatsku nastupati za Kanadu, koja ga je odmah pozvala za dvostruki program u ovom "prozoru", u kojem su planirane utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom. Protiv Amerikanaca je Sigur ostao na klupi a hoće li ga izbornik Jesse Marsch koristiti u ogledu s Meksikancima to ćemo tek vidjeti. No bez obzira na to, susret Kanade i Meksika igra se na AT&T stadionu, domu Dallas Cowboysa u Arlingtonu pored Dallasa, a započinje u u utorak u podne po lokalnom, odnosno u utorak navečer po hrvatskom vremenu.

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Hoće li Sigur zaigrati i u kakvom će se stanju vratiti u Hajdukovu svlačionicu nakon cjelodnevnog puta i interkontinentalnog leta za sada je nemoguće predvidjeti, no u Hajduku su planirali njegov povratak na način da niti ne dolazi u Split, nego da se priključi momčadi u četvrtak navečer u hotelu, jer će Hajduk nakon treninga u četvrtak otputovati za Zagreb. S obzirom da je Fahd Moufi i dalje van konkurencije zbog ozljede i da je jedina preostala opcija lijevi bek Šimun Hrgović, za očekivati je da će Sigura Gattuso koristiti u barem jednom dijelu utakmice.

Hrvatska U-21 reprezentacija protiv Ukrajine igra prvu utakmicu na Europskom prvenstvu za mlade | Foto: Eduard Vinatoru/PIXSELL

Što se tiče ostalih vijesti s Poljuda spomenimo kako se u javnosti pojavilo više informacija oko Madžida Šošića koji je napustio pripreme bosanskohercegovačke U-21 reprezentacije. Jedni kažu zbog transfera, no za sada iz Hajduka nema nikakvih naznaka da se nešto događa u tom smjeru. Drugi tvrde da je Šošić samovoljno napustio reprezentaciju nezadovoljan što u porazu protiv Austrije nije nastupio... Pokušali smo saznati nešto više od glasnogovornika reprezentacije Alije Porče ali on nije bio spreman razgovarati na tu temu. U svakom slučaju više bi o cijelom slučaju trebali saznati nakon što se Šošić vrati u Split i priključi momčadi.