Gavranović dao za vodstvo pa Raspopović poravnao golčinom

Dinamo i Rijeka remizirali su 1-1 na Maksimiru u derbiju šestog kola Prve HNL. Dinamo je bio bolja momčad, ali je na kraju otišao kraćih rukava i samo s jednim bodom. Svjesni su toga i treneri, no rezultat je taj koji ostaje. A on govori da je Rijeka napravila dovoljno da Dinamo na domaćem terenu ne dođe do pobjede.

A upravo je bivši Rijekin napadač načeo današnjeg gosta. Mario Gavranović je u 32. minuti pospremio odbijanac.

>> Video gola pogledajte OVDJE

No, veselje nije dugo trajalo. Samo šest minuta kasnije, Momčilo Raspopović postigao je fantastičan gol. Istina, loptu je malo usmjerio Marin Leovac koji je ušao u blok, no to ne umanjuje kvalitetu ovog sjajnog gola.

>> Video gola pogledajte OVDJE

Nakon šestog kola u vodstvu je Dinamo sa 14 bodova, drugoplasirani Osijek ima 13, a treća je Rijeka sa 12. Po 10 bodova imaju Lokomotiva i Gorica. Šesti je Inter sa sedam bodova i utakmicom manje koja nedostaje i sedmoplasiranom Slaven Belupu koji ima četiri boda. Toliko ih je sakupio i Hajduk koji je na osmom mjestu i još uvijek bez pobjede. Deveta Istra 1961 ima dva boda, a zadnji je Rudeš s jednim bodom.