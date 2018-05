Gavranović kao 'X faktor': Radi ono zbog čega su ga i doveli...

Švicarac je definitivno ono što je Dinamu trebalo u napadu! Igrač koji rutinski zabija zicere što se i vidjelo nakon što je katastrofalno kiksao Grk Savvas.

Taj je poklon 'modrima' donio duplu krunu u Vinkovcima, a za samog Marija Gavranovića (28) ovo je bio deveti gol otkako je u siječnju stigao u zagrebački klub, a koliko je važna faca u 'modroj' svlačionici pokazale su reakcije njegovih suigrača po posljednjem zvižduku Zebeca.

U zagrljaj mu je potrčao golman Danijel Zagorac, slavio je žestoko s njim i Jan Lecjaks, a sjajnog golgetera od sreće su opkolili svi Dinamovi igrači. I oni koji su igrali, ali i oni s klupe.

Gavranović je uistinu taj 'X faktor' koji čini razliku. A i njemu je poslije druge uzastopne duple krune itekako stalo do plavog dresa što je i tako jasno pokazao nakon poraza od Lokomotive početkom svibnja.

- Teško je sada pričati, prvo poluvrijeme nismo dobro ušli u utakmicu, to je bilo katastrofalno. Bolje smo ušli u nastavak, ali nismo zaslužili niti bod danas. Počeli smo igrati tek nakon drugog gola, ali to je nedovoljno. Danas ne možemo biti zadovoljni igrom, nismo zaslužili ništa - sipao je.

Kad je bilo potrebno prelomiti u derbiju na Poljudu, pojavio se on. S dva gola Hajduku 22. travnja donio je Dinamu pobjedu koja ih je odvela na plus osam, a bez tih golova bilo bi tek plus dva za 'modre'.

Švicarac je rutinski pogađao i napravio razliku koja je, unatoč očajnoj formi kompletne momčadi u nastavku, donijela klubu novu titulu.

A onda je iz jedine svoje prave šanse u finalu kupa opet 'ugasio' Hajduk. Bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme kad se nespretni Savvas spetljao, potom mu uzeo loptu i hladnokrvno savladao u Vinkovcima fantastičnog Dantea Stipicu.

- Znamo da nismo bili dobri u nekim fazama sezone, da nismo igrali dobro, ali kada se na kraju pogleda rezultat, nitko nam ništa ne može reći. Osvojili smo duplu krunu, no bit će tu posla na ljeto. Moramo na pripremama poboljšati igru, fizičku spremu i biti puno bolji kako bismo ušli u Europu. To nam je glavni cilj - rekao je poslije utakmice.

On je, očigledno, čovjek koji donosi trofeje.

- Evo, ovo mi je četvrti osvojeni Kup u četiri kluba, to je fantastičan osjećaj. Jako sam sretan, osvojili smo dvostruku krunu što nam je bio cilj ove sezone. Sada smo ostvarili ciljeve, pa s puno samopouzdanja idem u kamp reprezentacije, a vjerujem da ću biti na popisu 23 putnika za Svjetsko prvenstvo - rekao je poslije novog trofeja.

Za njega dileme nema, ostaje u 'modrom' dresu i sljedeće sezone kad će klub napasti plasman u Ligu prvaka.

- Jako sam sretan ovdje, a iskreno vjerujem kako ćemo i sljedeće sezone u Maksimiru imati puno lijepih trenutaka. To je naš cilj, ali trebamo manje pričati, a više raditi. Samo kvalitetnijom igrom možemo do uspjeha u Europi, samo tako funkcionirati na europskoj sceni - zaključio je.