Gavranović: Ne sjećam se kad sam zadnji put zabio hat-trick

<p>Jako mi je drago za ovu utakmicu. Hat-trick je sigurno nešto posebno. Prije svega drago mi je zbog pobjede, zadržali smo prvu poziciju i mirno možemo pripremiti prvu europsku utakmicu, rekao je junak velike pobjede <strong>Dinama </strong>nad Goricom <strong>Mario Gavranović.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na Maksimiru</strong></p><p>Gavranović je Gorici dao tri komada i nastavio vrhunsku golgetersku formu ove sezone. Sa sedam golova prvi je strijelac HNL-a, a danas je stigao do prvog hat-tricka u dresu Dinama.</p><p>- Zadnji hat-trick? Ne sjećam se kad sam zadnji zabio. Je li to bilo u kupu? Zabio sam s Rijekom u polufinalu kupa Osijeku, to se sjećam. A s Dinamo mislim da nisam - dodao je švicarski reprezentativac.</p><p>Dinamo u četvrtak očekuje teška utakmica. Na Maksimir stiže slavni Feyenoord, no na greškama se uči. <a href="https://www.24sata.hr/sport/mamic-promjena-sustava-sad-sam-pametniji-nakon-utakmice-722667" target="_blank"><strong>Zoran Mamić</strong> danas je napravio eksperiment </a>na poluvremenu koji nije urodio plodom pa će poučen iskustvom drugačije postaviti stvari u prvom europskom izazovu ove sezone.</p><p>- Feyenoord će sigurno biti teška utakmica, ali pripremit ćemo se dobro pa da uspijemo ispraviti te greške koje nam se često događaju. Jer i u Europi će biti ekipa i igrača koji će nas kazniti ako ćemo raditi jednostavne greške. Morat ćemo biti koncentriraniji i bolji ako želimo napraviti dobar rezultat - zaključio je Gavranović.</p>