Gavro se vratio, a Atiemwen ne može ni protiv Lecjaksa...

Nenad Bjelica ponovno je očekivano kombinirao sa sastavom uoči europskog sraza. Probao je možda riješiti neke dvojbe za Benficu. Najviše možda onu za desnu stranu napada, ako ju uopće i ima. Protiv Lokomotive je desno 60-ak minuta igrao Iyayi Atiemwen. Ako mu je ovo bila "kvalifikacijska" utakmica za prvih 11 protiv Portugalaca, onda definitivno neće zaigrati. Bio je Nigerijac slab, nije nijednom uspio probiti Jana Lecjaksa u čije smo se igrače sposobnosti uvjerili dok je bio igrač Dinama. One, naravno, nisu baš velike, jako su skromne, a Atiemwen pored njega nije napravio ništa. Odigrao je cijelu utakmicu, a to je bilo jako loše. Nakon ulaska Kadziora je promijenio stranu, ali ni na lijevoj nije bio puno bolji. Dakle, Nigerijac vjerojatno neće biti zamjena za Izeta Hajrovića protiv Benfice.

Hajrovića bi mogao mijenjati Mario Šitum ili možda još izglednije Damian Kadzior. Poljak se polako vraća u formu nakon ozljede, sigurno još nije u najjačoj formi, ali to je lucidan igrač koji svojim prodorom, centaršutom ili udarcem može riješiti utakmicu. On bi trebao biti udarna igla na desnoj strani u četvrtak. Ušao je u igru protiv Lokomotive u nastavku.

Dinamo će i u nedjelju igrati. U Maksimiru će u prijateljskoj utakmici ugostiti slovensku Krku u 11 sati. I u toj će utakmici Bjelica izvesti kombiniranu momčad.

Nije ovo protiv Lokomotive bila blistava partija u HNL-u kao ona protiv Osijeka. Neki su igrači očito mislima već bili okrenuti četvrtku i velikom srazu u Europskoj ligi. Dominik Livaković je u velikoj formi. Dvije velike obrane Livija s kapetanskom vrpcom oko ruke. Bio je jedan od najboljih dinamovaca u Kranjčevićevoj.

Nakon dva i pol mjeseca, na teren se vratio Mario Gavranović. Posljednji je put igrao u derbiju protiv Hajduka, a nakon toga je imao ruptura mišića. Vratio se Gavro i to je dobra vijest za Bjelicu, ali u ovom je trenutku Bruno Petković zbog forme sigurno u prednosti. Tako da bi Mario priliku protiv Benfice trebao čekati s klupe.

Imao je Dinamo nekoliko dobrih prilika protiv "lokosa", ali nije zabio do 72. minute. Tada je nakon sjajne zabio Dani Olmo. Nije do tog trenutka Dani baš bio dobar kao što smo naviknuli od njega. Lokomotiva je na kraju ipak došla do boda. Što je za domaćine veliko ostvarenje. Mogli su i dobiti, pogodili su stativu u nadoknadi.

Dinamo s remijem dočekuje Benficu. Remi koji ne može pokvariti dobro raspoloženje u Maksimiru pred veliki sraz osmine finala Europske lige. Borba za naslov u HNL-u je riješena. Europa je prioritet ovih tjedana.