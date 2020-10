Zabijao sam protiv Hrvatske, ali čudno mi je igrati protiv svojih

Shaqiri ima korona virus, a mi ostali se pazimo koliko možemo, rekao nam je Mario Gavranović (30). Hrvatska u srijedu navečer gostuje kod Švicarske, a Gavro čeka susret protiv Livakovića, Petkovića, Oršića

<p>Švicarska protiv Hrvatske u St. Gallenu, a na klupi Švicarske<strong> Hrvat </strong>iz Sarajeva <strong>Vladimir Petković,</strong> a u napadu još jedan Hrvat - Dinamov<strong> Mario Gavranović.</strong></p><p>- Treći put u karijeri ću igrati protiv Hrvatske i još se nisam na to naviknuo. Čudno mi je igrati protiv svoje države - javio nam se uoči utakmice 30-godišnji napadač hrvatskog prvaka.</p><p>On u dresu Švicarske, a s druge strane njegovi suigrači <strong>Mislav Oršić, Dominik Livaković, Bruno Petković...</strong></p><p>- Bit će jako zanimljivo, očekujem odličnu utakmicu - dodao je Gavranović, koji za Švicarsku igra od 2011. godine.</p><p>Prvi je put protiv Hrvatske igrao u kolovozu 2012. godine na Poljudu. Naš je izbornik bio Igor Štimac, a Švicarska je pobijedila 4-2.</p><p>- Ušao sam s klupe na početku drugog poluvremena i zabio sam dva gola. Treći i četvrti, to su bili moji prvi golovi u reprezentacije - prisjetio se utakmice iz Splita Mario Gavranović.</p><p>Pitamo za koga će navijati njegova obitelj.</p><p>- Uh, oni su u jako nezgodnoj poziciji - nasmijao se Mario i dodao:</p><p>- Vjerujem da će ipak u srijedu navijati za mene, koliko god im to bilo teško.</p><p>Uoči utakmice u reprezentaciji Švicarske pojavio se korona virus. Pozitivan je Liverpoolov Xherdan Shaqiri.</p><p>- On je jedini pozitivan, svi smo se testirali. Pazimo se koliko možemo, zdravlje je najvažnije - rekao je Gavranović.</p><p><strong>Ivan Rakitić</strong> i on zajedno su igrali u Schlakeu, a Raketa se prije dva tjedna oprostio od reprezentacije.</p><p>- Nismo se čuli, žao mi je što se sad nećemo vidjeti, ali bit će prilike. Raketinu odluku treba respektirati i poštivati, toliko je toga dao Hrvatskoj - rekao je Gavranović, koji je zabio pet golova za Dinamo ove sezone.</p><p>Četiri u HNL-u i jedan protiv Flore u<strong> Europskoj ligi.</strong></p><p>-. Sretan sam što sam se vratio u Dinamo. To je bila odlična stvar. Samo da budem zdrav, žao mi je što nisam zabio gol u Varaždinu, ali odlično se osjećam. Ide mi dobro i vjerujem da ću biti još samo bolji. Da ću nastaviti zabijati - optimističan je Gavranović, koji se za kraj osvrnuo i na skupine Europske lige u kojoj Dinamo čekaju CSKA, Feyenoord i Wolfsberger.</p><p>- Skupina je jaka i neugodna, ali mi smo u Europi pokazali kako se dobro nosimo sa svima. Tako će vjerujem biti i u ovoj skupini. Naravno da vjerujem da ćemo proći dalje - rekao je Gavranović.</p><p> </p>