Gazzetta hvali Vlašića i Jurića: 'U Atalanti nisu znali što bi kad su se našli na udaru Hrvata...'

Predstava totalnog nogometa i veličanstvena partija. To je zasluga i trenera Torina Ivana Jurića (48) koji je nadmudrio hvaljenog suparnika Gian Piera Gasperinija (65), napisala je talijanska Gazzetta dello Sport u opisu pobjede Torina protiv Atalante (3-0) na domaćem terenu u najboljoj utakmici sezone.

Izabranici hrvatskog stratega Ivana Jurića su predvođeni hrvatskim reprezentativcem Nikolom Vlašićem (26) koji je dva puta asistirao pobijedili momčad za koju je zaigrao još jedan 'vatreni', Mario Pašalić (28) koji je ušao u igru u 58. minuti i do kraja utakmice zaslužio šesticu.

No, onaj torinski Splićanin bio je u centru pažnje, a od uglednog talijanskog lista dobio je ocjenu osam. Kod nas bi to bila oznaka da je bio najbolji pojedinac i to je to, no kod Talijana je to nešto mnogo više jer su oni ipak 'teži' na ocjenama.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

"Vlašić i Jurić vodili su Torino u najboljoj utakmici kluba ove sezone. Atalanta je jaka momčad s odličnim trenerom, ali nisu znali što ih je snašlo kad su se našli na udaru Hrvata. Bila je to sjajna utakmica trenera i momčadi koje se žele nadigravati, no Jurić je nadmudrio Gasperinija tako što se Sanabria vraćao iz špice kako bi pomogao Vlašiću iza usamljenog Zapate pred golom", pišu Talijani.