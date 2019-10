Gdje biste vi dočekali Slovake? Poljud, Maksimir ili Rujevica...

Nakon Walesa jasna je jedna stvar. Za plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine trebat će nam bod protiv Slovačke. Hrvatski nogometni savez odredio je za domaćina Rujevicu, no koliko je to pametno? No, krenimo redom...

Utakmica protiv Slovačke igrat će se 16. studenog, kad će temperature biti vrlo blize nuli i u takvim situacijama treba nam najbolji travnjak koji imamo. Jer, Hrvatska je tehnički i taktički najmanje dvije klase iznad Slovačke i na pravom travnjaku ćemo, u to ne sumnjajte, i pokazati. A najbolji travnjak u Hrvatskoj je maksimirski. Drenaža koja može izdržati i najekstremnije uvjete.

Poljud nudi veličanstvenu atmosferu, kakva je bila na utakmici protiv Mađarske, no travnjak je katastrofalan, lopta odskače u svim smjerovima i kockati se na takvom travnjaku u utakmici o kojoj nam ovisi Europsko prvenstvo bilo bi dosta rizično. Na takvom travnjaku kvaliteta Hrvatske ne bi toliko došla do izražaja, pa je pitanje bi li Poljud bio dobro riješenje... Travu na Poljudu napala je bolest, no nekako su ga za utakmicu protiv Mađarske uspjeli osposobiti, iako je to bilo daleko od idealnih uvjeta. Kako će sezona odmicati, travnjak će sve teže podnositi utakmice...

I dolazimo do Rujevice, stadiona koji ima također fantastičan travnjak, kombinacija 70 posto prave trave i 30 posto umjetne. Takav travnjak je izuzetno brz i na njemu može biti problema za igrače koji nisu navikli. Primjerice, Luka Modrić i Ivan Perišić samo su tri puta u karijeri igrali na Rujevici, dok je Marcelo Brozović samo jednom kročio na Rijekin teren. Opet, s druge strane, Slovaci nikad nisu igrali na Rujevici, pa bismo opet bili u nekakvoj prednosti.

Na Rujevici je problem i kapacitet. Stadion primi svega 8500 gledatelja, što je za spektakl, u kojem nam ovisi Euro, ipak malo premalo. Maksimir i Poljud nude trostruko više ljudi, a atmosfera u takvim situacijama nije zanemariva.

Sve su to faktori koji će čelnici Hrvatskog nogometnog saveza, u dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem i igračima sjesti i dogovoriti. Iako, ne tako davno, igrači su rekli da bi se najvažnije utakmice u kvalifikacijama morale igrati na najboljim travnjacima u Hrvatskoj. To u startu znači da bi Poljud otpao, pa bi u igri ostali Maksimir i Rujevica.

Naravno, postavlja se pitanje i koliko je pristojno oduzeti Riječanima domaćinstvo unaprijed dogovorene utakmice, no ovdje se radi o odlasku na Europsko prvenstvo i tu bi Hrvatska trebala biti iznad svega. Odluče li igrači da bi Rujevica bila taj stadion, nema razloga im ne vjerovati. Odluče li se za Maksimir, potpisujemo. Ako se pak vide na Poljudu, može. Ulog je ogroman. Europsko prvenstvo.