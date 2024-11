Gdje gledati BiH - Hrvatska? Bez prijenosa na nacionalnoj TV...

Polovicu posla odradili su hrvatski košarkaši u Zagrebu, a kako je rekao izbornik Josip Sesar, u Sarajevu ih čeka drugo poluvrijeme. Hrvatska je u trećem kolu kvalifikacija za EuroBasket pokazala kvalitetu i relativno lagano svladala BiH (89-76) te tako napravila veliki korak ka plasmanu na košarkašku smotru najstarijeg kontinenta, no još ništa nije gotovo. Moraju uspješno položiti i drugi dio zadatka.

Pokretanje videa... 00:45 Govor Sesara uoči finala kvalifikacija | Video: Hrvatski košarkaški savez

Utakmica u Sarajevu igra se u nedjelju od 18 sati uz prijenos na SportKlubu 3, a sjajne vijesti su i što će hrvatski roster biti još jači. Mario Hezonja i Danko Branković propustili su prvi susret zbog klupskih utakmica u Euroligi, no ovaj put će biti na raspolaganju izborniku Sesaru. Također, naši susjedi će imati najboljeg igrača Džanana Musu, no njima je otegotna okolnost što je on već mjesec dana bez utakmice zbog ozljede.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako god, trebali bismo imati još veću prednost u napadačkom dijelu igre, a izbornik je odlučio napraviti nekoliko promjena u sastavu. Ispali su David Škara, Roko Rogić i Roko Prkačin, dok su put Sarajeva krenuli, uz Hezonju i Brankovića, Ivan Vraneš i Martin Junaković.

- Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede - rekao je hrvatski izbornik uoči utakmice.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska će pobjedom osigurati drugo mjesto i plasman na Europsko prvenstvo, a ni poraz nije smak svijeta. Ako izgubimo manje od 13 razlike, ostat ćemo u dobitnoj poziciji i do kraja kvalifikacija bit će nam dovoljna pobjeda protiv Cipra i poraz BiH od Francuske.