Gdje gledati finale Europske lige? Raketa ide po drugi naslov

Sevilla nikad nije izgubila finale Europske lige. José Mourinho (60) nikad nije izgubio finale nekog eurokupa. Jedna tradicija večeras će pasti na 533 milijuna eura vrijednoj Puskas Areni u Budimpešti pred 65.000 ljudi.

Andalužani su apsolutni rekorderi ovog natjecanja, nasljednika Kupa Uefe, kojega su osvojili čak šest puta u zadnjih 18 godina, zadnji put u sezoni 2019/20. Vodi ih José Luis Mendilibar (62), koji je na klupu sjeo tek u ožujku i zamijenio Jorgea Sampaolija.

- Eliminirali smo velike momčadi, ali najteža je pred nama. Tko napravi najmanje pogrešaka, pobijedit će. Roma je vrlo jaka momčad u obrani. Ne treba joj puno prilika da zabije i pobijedi. Ugodno joj je ako se mora braniti blizu svog šesnaesterca, ali i kad mora izaći naprijed i pritisnuti. Ne mogu biti nervozni, oni su mirni. I mi trebamo igrati s istom smirenošću - kazao je trener Seville.

S druge strane stoji Roma, lanjski osvajač Konferencijske lige sa starim liscem na klupi. Finale Kupa Uefe igrala je 1991. protiv Intera, sad može otići prvi put do kraja u tom natjecanju. Mourinho je i prvi trener koji ga može osvojiti s tri momčadi nakon Porta 2002/03. i Manchester Uniteda 2016/17.

- Povijest ne igra. Moj kolega vjeruje da povijest čini Sevillu favoritom, ja to poštujem. Mi smo u finalu jer smo to zaslužili, oni imaju povijest koju mi ​​nemamo. Jer za njih je igrati finale normalna stvar, a za nas izvanredan događaj. Imao sam više prilika igrati u europskim natjecanjima, ali Mendilibar je iste generacije kao i ja, iste bijele kose. Izjednačeni smo. Isto je i za igrače. Sevilla ima više iskustva, ali mi igramo zajedno dvije godine - rekao je Mou.

Rakitić: Nitko ne voli ovo natjecanje kao mi

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (35) bio je kapetan Seville u sezoni 2013/14., kad je otišao do kraja u Europskoj ligi prije transfera u Barcelonu, a ove sezone to može ponoviti.

- Trener je od početka bio vrlo jasan što želi, to se neće promijeniti. Moramo biti svoji. Kad kažemo da nitko ne voli natjecanje kao mi, to nije zato što je neki pametnjaković iz klupskih ureda to rekao. To je zato što tako razmišljamo. Moramo odigrati savršenu utakmicu, osvojiti kup i donijeti ga kući - rekao je Raketa.

Zanimljivo, šanse na kladionicama su potpuno poravnate! Koeficijent na jedne i druge, ali i remi je ravno 3. Utakmica počinje u 21 sat, sudi Englez Anthony Taylor, a prijenos je na kanalu Arenasport 1 uz uvodnu studijsku emisiju sat vremena ranije.

Put do finala

Moguće postave