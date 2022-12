Gdje gledati Hajduk u Auxerreu: Let kasnio, odgodili su početak

Za točno mjesec dana Hajduk će otvoriti proljetni dio sezone protiv Šibenika, a danas ih čeka posljednja utakmica u ovoj godini. Splićani od 19.30 sati gostuju kod francuskog drugoligaša Auxerrea. Utakmica je prvotno bila predviđena za 18 sati, no zbog tehničkih problema, let iz Splita pomaknut je na 14 sati pa je samim time i premješten termin utakmice. Prijenos je na MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u.

Najbolji igrač Marko Livaja tek se vratio sa Svjetskog prvenstva, a dok su se njegovi klupski suigrači pripremali za dvoboj u Francuskoj, Livaja je imao doček u Splitu. Momčadi će se priključiti početkom sljedeće godine, a to znači kako će 'bili' bez najboljeg igrača na noge Francuzima.

U izostanku Livaje, lider ove momčadi je Filip Krovinović koji je Hajduk predvodio do pobjede u prijateljskom ogledu protiv Schalkea.

- Čeka nas već drugi pripremni susret u tjedan dana što nas veseli, očekujemo da će bit sigurno ozbiljan nogomet, tako se i pripremamo, želimo pobijediti kao što smo pobijedili i Schalke. Uvijek je bitno i lijepo pobjeđivati i mislim da mi to možemo - rekao je Krovinović.

Mislav Karoglan poveo je igrače na pripreme, iako još nije poznato hoće li biti i dugoročno rješenje. Dok na Poljudu još nema dima, Karoglan radi punom parom. Bez obzira što je riječ o prijateljskom susretu, Splićani su se pokazali u dobrom svjetlu protiv Schalkea.

- Baš sam pričao s dečkima kako si sretan kad pobijediš, kako smo se super osjećali u svlačionici poslije utakmice. Sretan si kad pobijediš i u prijateljskoj utakmici, bila je super izvedba. Treniramo puno, naporno i osjećamo se dobro, protiv Schalkea išli smo što se kaže cijelim životom na glavu. Išli smo u presing po cijelom terenu i mladi koji su ušli u igru puno su nam pomogli - rekao je Krovinović.

Splićani nikada nisu igrali protiv Auxerrea, ali vodili su velike bitke s francuskim klubovima. Mnogi navijači 'bilih' će se s gorčinom u srcu sjetiti onog dvomeča protiv St. Etiennea 1974. godine u drugom kolu Kupa prvaka. Hajduk je u prvoj utakmici pregazio Francuze 4-1, no u uzvratu je izgubio 5-1. Domaćini su letjeli terenom, a puno godina kasnije priznali su kako su bili dopingirani.

Tragično su ispali i od Bordeauxa u drugom kolu Kupa Kupova 1982. godine. U Splitu je bilo 4-1, ali u Francuskoj ih je koban poraz od 4-0 izbacio iz natjecanja. Hajduk je iz Europe izbacivao Metz, a u posebno lošem sjećanju je onaj susret iz 1987. godine protiv Marseillea.

U 2. kolu Kupa Kupova, francuski velikan je na Velodromeu slavio 3-0, a na Poljudu je Hajduk pobijedio 2-0, no utakmica je za Zelenim stolom registrirana 3-0 u korist Francuza. Na početku utakmice netko je aktivirao bombu sa suzavcem. Igralo se manje od deset minuta kada je krenula panika, vrisci, jurnjava, dim... Prekid je trajao pola sata, utakmica je privedena kraju, ali nakon nekoliko dana, stigla je šokantna kazna. Uefa je izbacila Hajduk na dvije godine iz Europe, no to se na kraju proteglo sve do 1991...

Utakmica protiv Auxerrea bit će posljednja Hajdukova u ovoj godini, a možda za neke igrače i posljednja u splitskom klubu. Kristian Dimitrov raskinuo je ugovor, Ivan Krolo otišao je na posudbu u Šibenik, a čak dvanaestorici na ljeto istječe ugovor pa ne bi bilo iznenađenje kada bi još netko napustio Poljud u zimskom prijelaznom roku. Sa željom da se barem nešto zaradi.

Blagajna je šuplja, treba ju napuniti, a nade se polažu u Stipu Biuka koji je glavni u izlogu. No, kako je predsjednik Lukša Jakobušić rekao, 'ne želimo prodavati obiteljsku srebrninu kako bismo preživjeli'. Splićani žele ostati konkurentni u borbi za naslov i zadržati momčad na okupu pa i pojačati se, ali ako dođe neka basnoslovna ponuda... Teško je reći ne.

