Gdje gledati Hrvatska - Belgija

Kada je Hrvatska prije četiri godine osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, indeks sreće otišao je u nebesa. Zadovoljstvo zdravstvom, političarima, ma sve je tada valjalo. Nogomet čini čuda, ha?

A vjerujemo da su svi s osmjesima otišli na posao nakon fantastične izvedbe Hrvatske protiv Kanade. Vatreni diktiraju raspoloženje nacije. Sve one silne kritike nakon Maroka razbudile su naše reprezentativce koji su pokazali klasu. Pa nisu bez razloga viceprvaci svijeta. Rani gol Daviesa samo je razljutio 'vatrene', letjeli su terenom, a posebno maestralan bio je Andrej Kramarić s dva gola.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izvedba za svaku pohvalu, ali tu ne smijemo stati niti se zadovoljiti. Blizu smo osmine finala, ali i dalje isto toliko daleko. U četvrtak od 16 sati čeka nas utakmica posljednjeg kola grupne faze protiv Belgije. U isto vrijeme igraju Maroko i Kanada. Vatreni će snage s Belgijcima ukrstiti na Ahmed bin Ali stadionu u Al Rayyanu.

Ovisimo sami o sebi i to je najbitnije. Pobjedom idemo u osminu finala, a bit će dovoljan i remi. Sada za koje mjesto, ovisit će druga utakmica u skupini. Kada smo u travnju doznali s kim smo u skupini, mnogi su dvoboj Hrvatske i Belgije vidjeli kao susret za prvo mjesto u skupini. No, moguće je da jednu od te dvije reprezentacije nećemo vidjeti u osmini finala. Nadamo se da će to biti ona koju zovu 'crveni vragovi'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prijenos utakmice je 1. prosinca od 16 sati na HRT2. Emisija počinje sat vremena ranije, dok će susret Maroka i Kanade biti dostupan na platformi HRTi.

Idemo li u osminu finala i s kojeg mjesta, doznat ćemo u četvrtak. Ako budemo drugi, igrat ćemo 5. prosinca, a ako osvojimo skupinu, igramo dan kasnije. Oba dana u onom terminu od 16 sati.



