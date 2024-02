Gdje gledati Hrvatska - Cipar? Sesar: Imamo dovoljno talenta da ih pobijedimo i bez Smitha

Hrvatska će večeras upisati prvu pobjedu u kvalifikacijama za Eurobasket. Nakon poraza u Brestu kod Francuske, na riječki Zamet (20:00, Sportklub HD) dolazi slabašni Cipar, koji je kod kuće stradao od Bosne i Hercegovine 33 razlike. Nažalost, taj Cipar već je na EuroBasketu, ali samo zato što je jedan od domaćina. Što, pak, znači da će iz ove skupine sljedeće godine na EP dvije reprezentacije, a ne tri.

A Cipar ćemo morati pobijediti bez Jaleena Smitha. Umjesto Rijeke, Amerikanac s hrvatskom putovnicom otputovao je za Beograd na inzistiranje Željka Obradovića. Partizan u četvrtak, samo tri dana nakon utakmice, dočekuje Anadolu Efes Tomislava Mijatovića u Euroligi, a trenutačno je izvan zone doigravanja. Obradović treba potpunu mobilizaciju, stoga je iz Južne Amerike odmah nakon prve utakmice vratio Brazilca Cabocla, iz Azerbajdžana LeDaya, iz Poljske Ponitku, ali i neke srpske reprezentativce koji danas igraju u Gruziji.

To je Obradovićeva moć, ali bila bi i ona na testu da Hrvatska ne igra protiv slabašnog Cipra, nego, recimo, protiv BiH, izravnog konkurenta za EuroBasket... Da, Josip Sesar večeras će vjerojatno dati priliku Roku Prkačinu, koji nije igrao u Francuskoj, a u dres bi se mogao skinuti i Mate Kalajžić.

Foto: Fiba

- Na rosteru je 13 igrača, otišao je Smith jer je iz kluba dobio dozvolu za igranje samo jedne kvalifikacijske utakmice. Najvjerojatnije će otpasti jedan od visokih igrača, ali to ćemo odlučiti pred utakmicu. U Francuskoj su nam trebala jača tijela pa smo imali i Brankovića i Marića i Vraneša zbog dva euroligaaška centra, Lessorta i Poiriera, i na to smo morali fizički odgovoriti, a sad će biti druga konstelacija snaga. Ciparski su centri lakši - poručio je izbornik.

- Favoriti jesmo, i to na domaćem parketu, a tako se moramo postaviti protiv svakoga. Međutim, to je momčad koja ima dobre napadačke setove, imaju dobrog stranca, dva-tri beka na šuterskim pozicijama koji jako dobro pogađaju. Moramo u tom radnom dijelu reagirati na pravi način, odnosno postaviti se defanzivno kako smo napravili protiv Francuza i tada ne bi trebalo biti problema. Što se tiče našeg napada, za ovu utakmicu imamo dovoljno talenta da dečki to izvuku bez nekog većeg problema.