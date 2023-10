Gdje gledati Kup? Hajduk kod Jadrana u Pločama, Osijek traži prvu pobjedu protiv Karlovca!

Nakon 13. kola HNL-a kalendar hrvatskog nogometa vodi nas u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Danas su na rasporedu tri utakmice, imamo jedan prvoligaški okršaj, te dva gostovanja prvoligaša kod trećeligaša.

Jadran Ploče - Hajduk (Maxsport 1, 14 sati)

Branitelj naslova u osmini finala gostuje u Pločama kod kluba na čijoj klupi sjedi Mišo Krstičević.

- Znamo kakve smo uspjehe imali u Kupu prethodne dvije godine, a dobro se sjećamo i Ždralova te koliko je to bila teška utakmica. Jadran iz Ploča još je bolji i bit će sigurno jako motiviran domaćin i u tom smislu cilj je pripremiti momčad - kazao je Mislav Karoglan pa nastavio:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- To je momčad koja po svojoj kvaliteti pripada u drugoligaško društvo. Sve kolegine momčadi su fizički jake, vertikalne. Svakako nas očekuje prava utakmica, jedan ozbiljan ispit koji moramo shvatiti maksimalno ozbiljno.

Legenda Hajduka, danas trener Jadrana, bez dlake na jeziku je govorila o stanju u hrvatskom nogometu, a jezikova juha nije zaobišla niti njegov Hajduk.

- Nema sumnje da će to biti fešta, dolazi nam u goste Hajduk koji je najveći i najbolji klub na ovim prostorima. Unajmili smo montažne tribine od Alkarskog društva iz Sinja. Sve su ulaznice rasprodane u samo sat vremena. Proveo sam u Hajduku nekoliko godina, osvajao sam s klubom kao igrač trofeje. Hajduk je bio i ostao moj život. Utakmica? Mi nemamo imperativ prolaska dalje, stoga ću svojim igračima kazati da se opuste uživaju u igri. U Kupu je uvijek bilo i bit će iznenađenja, pokušat ćemo im se se što bolje suprotstaviti - rekao je Krstičević čiji je istoimeni sin Mišo gradonačelnik grada Ploče, pa dodao:

- Mislim da Hajduk ne ide u pravom smjeru, da nije na pravom putu. Doveli su Leku sa jednim jedinim ciljem da napokon budu prvaci, no smijenili su ga jer osim slabih rezultata čini mi se da puno toga ne štima u klubu i oko njega. Godinama dovode igrače koji su se pokazali da nisu pojačanja. Potrošili su na njih silni novac bez koristi. Najgora je stvar što osim trenera nitko ne odgovara za te silne promašaje, kada su u pitanju dolasci igrača. Rijeka je zasluženo na prvom mjestu, igraju najbolji napadački nogomet što im donosi rezultate. Protiv Gorice trener Sopić na travnjak je poslao napadačku formaciju sa pet napadača. Dinamo je u ozbiljnoj krizi, jedva su u sudačkoj nadoknadi pobijedili Lokomotivu. U Maksimiru je veća kriza nego na Poljudu.

Rudeš - Slaven Belupo (Maxsport 2, 14 sati)

Velika prilika za domaćina da, kad već ne može u HNL-u, upiše prvu pobjedu sezone nad prvoligašem. Rudeš u nemilosrdnoj ligi ima tri neriješene i deset poraza, a ove godine slavili su tek jednom, u Kupu kod Croatije iz Zmijavaca. Ipak, nešto će se pitati i goste iz Koprivnice koji igraju u odličnoj formi proteklih tjedana.

Karlovac - Osijek (Maxsport 1, 17.30 sati)

Sve bi trebalo biti jasno u ovom susretu, ali ima i jedna zanimljivost. Naime, "bijelo-plavi" nikad u svojoj povijesti nisu pobijedili današnjeg protivnika. Karlovac je bio član prvoligaškog društva od 2009. do 2012. te je u šest međusobnih susreta upisao četiri pobjede, uz dva neriješena ishoda.

- Sve je jasno, iako je ovo utakmica puna zamki. Jednostavno kada igraš protiv momčadi iz nižeg ranga natjecanja obveza je proći jer bi sve drugo bila blamaža, da ne upotrijebi i neku goru riječ. Stoga moramo biti spremni, izabrati pravih jedanaest koji će kvalitetno odraditi zadaću i odigrati susret s pravom energijom, kvalitetno i pametno. Bit će sigurno nekih rotacija u sastavu, uostalom sve su to igrači NK Osijek, svi misle da trebaju igrati i da su najbolji, no to trebaju pokazati, ne kroz priču nego na terenu - poručio je trener Osijeka Zoran Zekić.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa: