Gdje gledati Latvija - Hrvatska?

Nakon rujna je sve izgledalo fantastično. S dvije uvjerljive pobjede protiv Latvije i Armenije došli smo na korak od plasmana na Euro u Njemačkoj, a onda nam se ukazao taj crni listopad. Zaredali su se brojni izostanci u vidu Ivana Perišića, Andreja Kramarića i Luke Ivanušeca, a nespreman je bio Bruno Petković. Sve se to reflektiralo i na igru 'vatrenih' koji su u potpunosti razočarali pa izgubili od Turske (1-0) i Walesa (2-1) te pali na treće mjesto.

Pokretanje videa ... Dio s treninga hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Ante Buškulić/24sata

Izabranici Zlatka Dalića ne ovise sami o sebi, ali Velšane u posljednja dva kola očekuju teški susreti protiv Armenije, ali i Turske koja je već osigurala Euro. Upravo se svi nadamo da će Wales kiksati na barem jednoj utakmici, a mi za to vrijeme moramo uspješno apsolvirati posljednja dva zadatka.

A prvi na redu je u Rigi. Hrvatska danas od 18 sati gostuje kod Latvije u 9. kolu kvalifikacija za Euro. Naravno, dolazi u obzir samo pobjeda, a imat će naši reprezentativci i podršku obzirom da je prodan cijeli kontingent u gostujućem sektoru koji broji 856 sjedalica.

Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Porazi u listopadu poslužili su izborniku Daliću i igračima da se trgnu i uvide gdje su griješili. Postali smo lovina obzirom na sjajne rezultate proteklih godina pa su protivnici motiviraniji i nabrijaniji protiv takvog protivnika.

Pozitivno je i što su nam se vratili Luka Ivanušec i Andrej Kramarić, no i dalje nema Ivana Perišića, kao i Bruna Petkovića. Otpali su još i Mateo Kovačić, Luka Sučić, Nikola Vlašić i Josip Juranović koji neće igrati u Rigi, ali izbornik ima dovoljno kvalitete u kadru za pobjede protiv Latvije i Armenije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nama je to najvažnija utakmica. Najbitnije je da obavimo dobar posao. Nećemo kalkulirati, to nema smisla. Usredotočeni smo samo na Latviju. Nije važno što će biti u Armeniji ili što će biti u utorak. Svjesni smo da Ivanušec i Kramarić nemaju punu minutažu, to je točno, njih dvojicu ćemo sačuvati i spasiti koliko god možemo. To je problem o kojem moramo voditi brigu, ali samo o njima dvojici jer nisu u ritmu utakmica - rekao je Dalić.

Armenija igra za nas

Foto: Ansis Ventins/PIXSELL

Vatreni su ogromni favoriti, koeficijent na našu pobjedu je 1.13, a na senzaciju Latvijaca je 21. Sve osim pobjede naše reprezentacije bi bilo čudo, pogotovo ako uzmemo u obzir uvjerljivi trijumf od 5-0 s Rujevice.

Papir i prognoze kladionica ništa ne znače, morat ćemo našu klasu dokazati na terenu. Susret se igra od 18 sati uz prijenos na Novoj TV, a emisija na istom programu počinje pola sata ranije. Tri sata uoči utakmice u Erevanu se igra važna utakmica koja se tiče i nas. Armenija će ugostiti Wales, a nama u prilog ide pobjeda domaćina ili remi.