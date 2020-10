Gdje gledati Ligu prvaka? Messi protiv Juvea, ali bez Ronalda...

Može li Šahtar srušiti i Inter? Kako će Juve bez Ronalda? Pitanja su koja ćemo doznati u utorak i srijedu kada nam slijedi drugo kolo Lige prvaka. Nove poslastice i spektakli, a sve možete pratiti uživo...

<p>Mislili ste da slijedi predah? E, pa nema odmora! Nakon sjajnog uvodnog kola u kojem smo mogli uživati u sjajnim utakmicama, u utorak i srijedu nas čekaju nove poslastice u <strong>Ligi prvaka</strong>. </p><p>Zbog kasnog završetka prošle sezone, klubovi nemaju puno odmora. Utakmice se igraju svaki tjedan, osim jednog tjedna pauze između 3. i 4. kola. </p><p>Nakon četvorke Atletico Madridu, europski prvak <strong>Bayern München</strong> će u goste kod Lokomotiv Moskve i našeg Vedrana Ćorluke. Najveće iznenađenje prvog kola je<strong> Šahtar</strong> koji je bez nekoliko važnih igrača senzacionalno pobijedio<strong> Real u Madridu </strong>te nakon prve utakmice drži čelo skupine u kojoj se još nalaze Inter i Borussia Mönchengladbach.</p><p>A u sljedećem kolu im u goste stižu Nerazzuri predvođeni Perišićem i Brozovićem koji su protiv Nijemaca na jedvite jade izvukli bod. Gorak okus iz prvog kola pokušat će isprati i Real Madrid predvođen našim Modrićem.</p><p>A čeka ih Borussija u Mönchengladbachu. Real je ostao u šoku nakon poraza od Šahtara, ali dobro raspoloženje su vratili pobjedom nad Barcelonom na Camp Nou. Naravno, Madriđane se nikada ne smije otpisati, koliko god utakmica izgubili, a naravno, i ovaj put ulaze u susret kao ogromni favoriti.</p><p>Od drugih hrvatskih predstavnika, <strong>Mario Pašalić </strong>će s Atalantom tražiti pobjedu protiv Ajaxa, a Duje Ćaleta-Car će pokušati zaustaviti Kvina de Bruynea i društvo.</p><p>U srijedu čeka prava poslastica. Od 21 sat će u Torinu zaigrati Juventus i Barcelona. Mnogi su se radovali novom susretu Lea Messija i Cristiana Ronalda, ali Portugalca neće biti.</p><p>On je nedavno bio pozitivan na korona virus, a kako se još nije oporavio, tako neće biti na raspolaganju treneru Pirlu. Kako god, čeka nas spektakl, a Katalonci sigurno i dalje pamte one teške poraze iz 2017. godine kada ih je Juve 'isprašio' u polufinalu na krilima sjajnog Dybale. I jedni i drugi nisu u bajnoj formi. Juventus je u seriji od tri remija zaredom, još se traže u novom sustavu koji je nametnuo Andrea Pirlo, a u Barceloni se i dalje ne zna tko pije, a tko plaća. Ronald Koeman je tek stigao i nije uspio uspio posložiti momčad, a u porazu od Reala su se vidjele sve slabosti.</p><p>Messi je totalno bezvoljan, u drastičnom je padu forme, a dok klub ima već tri poraza u La Ligi, predsjednik Bartomeu ratuje sa svima u klubu i uporno odbija otići.</p><p>Kako god, pobjeda bi i jednima i drugima jako puno značila. </p><p>Unitedu će se na Old Traffordu suprotstaviti Leipzig koji je prošle sezone senzacionalno došao do polufinala gdje je izgubio od PSG-a, a 'crveni vragovi' su u prošlom kolu srušili baš francuskog prvaka. Dejan Lovren i njegov Zenit gostuju kod Borussije u Dortmundu, a Chelsea i Mateo Kovačić će tražiti prvu pobjedu u novoj sezoni kod Krasnodara. Sevilla Ivana Rakitića pak dočekuje Rennes.</p><p>Daljinski u ruke, približite stolić najdražem naslonjaču, uzmite najdraže jelo i piće i maraton Lige prvaka može početi!</p><h2>Popis utakmica:</h2><p><strong>Utorak, 27. listopada</strong></p><p>Lokomotiv Moskva - Bayern (PlanetSport 2, 18.55)</p><p>Šahtar - Inter (PlanetSport 3, 18.55)</p><p>Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (PlanetSport 1, 21.00)</p><p>Atalanta - Ajax (PlanetSport 2, 21.00)</p><p>Atletico - Salzburg (PlanetSport 3, 21.00)</p><p>Marseille - Manchester City (PlanetSport 4, 21.00)</p><p>Liverpool - Midtjylland (PlanetSport 5, 21.00)</p><p><strong>Srijeda, 28. listopada</strong></p><p>Bašakšehir - PSG (PlanetSport 2, 18.55)</p><p>Krasnodar - Chelsea (Planet Sport 3, 18.55)</p><p>Manchester United - Leipzig (PlanetSport 1, 21.00)</p><p>Borussia Dortmund - Zenit (Planet Sport 2, 21.00)</p><p>Sevilla - Rennes (PlanetSport 3, 21.00)</p><p>Club Brugge - Lazio (PlanetSport 4, 21.00)</p><p>Ferencvaros - Dinamo Kijev (PlanetSport 5, 21.00)</p><p> </p><p> </p>