Gdje gledati vikend derbije? Uz El Clasico napeto je i u HNL...

Nogometni vikend ovaj put itekako ima puno toga za ponuditi. Od domaćeg prvenstva gdje se igraju čak dva derbija preko talijanske lige u kojoj imamo direktni okršaj za vrh pa do Primere u kojoj se igra derbi svih derbija - El Clasico.

Utakmice Hrvatske nogometne lige po običaju prenosi Arena Sport. Tako ćemo prvi vikend derbi, onaj Osijeka i Hajduka u 15 sati, gledati na Areninom trećem programu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Dva i pol sata kasnije kreće prijenos Dinama i Rijeke. Od 17:30 možete ga pratiti na Arena Sport 1.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U nedjelju se po rasporedu trebao igrati i okršaj Cityja i Arsenala, no on je zbog kupa odgođen, tako da ćemo na prve derbije čekati sve do navečer kada nas u 20:45 kreću zabavljati Juventus i Inter. Inter na 'hrvatski pogon' bori se sa 'starom damom' za titulu prvaka talijanske lige. Marcela Brozovića ćete protiv Ronalda i ekipe moći pratiti na Areninom četvrtom kanalu, a prijenos kreće u 20:25.

U Španjolskoj su Real i Barcelona uvjerljivo, čak deset bodova izdvojeni od trećeplasiranog Sociedada i ostatka lige, a međusobna razlika tek je dva boda. Barcelona je prva s 55, a Real drugi s 53 boda. Upravo bi okršaj na Santiago Bernabeu mogao odlučiti tko će ove godine ponijeti trofej domaćeg prvenstva, a od 21 sat El Clasico možete gledati na prvom kanalu Sport Kluba.