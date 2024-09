Gdje i kad se bori Ivan Erslan u UFC-u, tko prenosi borbu uživo?

U subotu od 18 sati počinje UFC-ova priredba u Parizu. Debi u najjačoj MMA organizaciji imat će hrvatski borac Ivan Erslan (32 godine, 14-3), koji će u kavez s Moldavcem Ionom Cutelabom (30, 17-10-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Erslanova životna priča

Borba bi trebala biti između 20 i 21 sat, a prijenos je na SK Fight te u snimci istu večer na Novoj TV. Erslan je odradio 10 tjedana pripremama u American Top Teamu na Floridi. U intervjuu za Fightroom otkrio je kako je došlo do suradnje s UFC-om.

- KSW mi je želio prepoloviti ugovor, zato sam se trebao boriti na FNC-u u Puli s bivšim finalistom PFL-a, ali nakon kave s jednim kolegom, došao sam u kontakt s novim agentom, Alijem Abdelazizom, te mu rekao da želim u UFC - rekao je borac rodom iz Obrovca pa nastavio:

- On mi je čak ponudio ugovor u Bellatoru, tri ili četiri puta unosniji od ovog u UFC-u, ali rekao sam da me to ne zanima. Novac je dobar, ali radije bih se borio u našem FNC-u, nego u Bellatoru.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ivan Erslan - Darwin Rodriguez | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nastavio je...

- Nešto kasnije me nazvao Ali i pitao želim li borbu s Cutelabom. Čekao sam da mi istekne ugovor s KSW-om, bio sam nervozan, nisam mogao spavati čekajući potpisivanje ugovora. To je trajalo nekoliko dana, ali kad više nije bilo pravnih prepreka, potpisao sam ugovor na četiri borbe u UFC-u.

UFC Fight Night Pariz: Popis svih borbi

Renato Moicano vs. Benoît Saint Denis - laka kategorija

Nassourdine Imavov vs. Brendan Allen - srednja

William Gomis vs. Joanderson Brito - perolaka

Kevin Jousset vs. Bryan Battle - velter

Morgan Charrière vs. Gabriel Miranda - perolaka

Farès Ziam vs. Matt Frevola - laka

Preliminarni dio

Ion Cutelaba vs. Ivan Erslan - poluteška

Oumar Sy vs. Jung Da-woon - poluteška

Ľudovít Klein vs. Roosevelt Roberts - laka

Daria Zheleznyakova vs. Ailín Pérez - bantam

Daniel Barez vs. Victor Altamirano - muha

Bolaji Oki vs. Chris Duncan - laka