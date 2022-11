Gdje je nestao Sammir? Eto ga u Brazilu. Pijucka koktele i uživa u zagrljaju atraktivne djevojke

U ožujku prošle godine, usred sezone, odlučio je otići u nogometnu mirovinu. To je tadašnjem treneru Lokomotive Jerki Leki javio samo dan prije utakmice utakmice protiv Šibenika. Sporazumno je raskinuo ugovor s klubom pa se vratio u rodni Brazil. Posljednja utakmica u karijeri bila mu je baš protiv Dinama.

A gdje je danas Sammir? Svojevremeno najveća zvijezda Dinama i hrvatski reprezentativac, danas neograničeno uživa u plodovima nogometne karijere. Kao da ga je išta sputavalo i tijekom karijere. Upija brazilsko sunce izležavajući na brazilskim plažama i to u zagrljaju nove djevojke. Pijucka koktele i vrlo jednostavno, uživa u životu.

Brazilac ne taji svoj privatni život pa je tako na Instagramu objavio nekoliko fotografija s atraktivnom Gessice Audibert. Romantični Sammir svojoj dragoj čestitao je rođendan.

- Od tebe želim samo ono što već imam: tvoju ljubav, tvoje društvo, tvoju privrženost i podršku. I neka ti je sretno, danas i uvijek! Sretan rođendan! Volim te.

Zaljubljeni par uživa na plaži, u obilatim večerama po skupim brazilskim restoranima. Bivši nogometaš Dinama, Lokomotive i Getafea u potpunosti se posvetio privatnom životu nakon prekida nogometne karijere koja je bila samo ne obična. Prepuna kontroverzi i uzbuđenja van terena, ali i nogometnog velemajstorstva na terenu. Zabio bi dva gola pa se otišao zabaviti u noćni klub.

Karijeru je završio u svom stilu. Više mu se nije dalo igrati pa je preko noći odustao.

- U Lokomotivi ništa nije bilo dobro, pa mi se više nije dalo igrati. To je to, najjednostavnije. Jedini razlog. Vidio sam da momčad ne može krenuti nabolje, prema gore, pa sam zaključio da više nema smisla sve to, spakirao sam stvari i pravac Brazil. Dogovorio sam se s ljudima iz kluba, sve je ispalo fer, baš onako kako treba biti. Otišao sam posve miran u prijateljskim odnosima - rekao je Sammir u razgovoru za Sportske novosti.

