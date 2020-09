Ku\u0161\u010devi\u0107 je bez utakmice \u010dak pola godine i fizi\u010dki o\u010dito nije bio u stanju da bi odmah mogao pomo\u0107i. A za takvu od\u0161tetu, koja je za hrvatske prilike poprili\u010dno velika, Dinamo je htio \u010dovjeka koji brzo\u00a0mo\u017ee \"u vatru\".

Gdje je zapelo s Kuščevićevim transferom u Dinamo? Ovo se 'modrima' ne događa prvi put

Propali transfer Benjamína Kuščevića podsjetio nas je na fijasko s dovođenjem Ferhana Hasanija iz Wolfsburga prije sedam godina. A čileanski Hrvat bio je dugo izvan terena

<p><strong>Benjamína Kuščevića</strong> (24) samo je potpis ugovora dijelio od toga da i službeno postane igrač <strong>Dinama</strong>. Čileanac hrvatskog porijekla, koji ima i hrvatsku putovnicu, došao je prošli tjedan iz Južne Amerike u Zagreb kako bi kompletirao transfer.</p><p>Čak je i njegov trener u Universidad Católici <strong>Ariel Holan</strong> (60) javno rekao da su u klubu sretni jer će zbog njegova transfera profitirati i da će se osjetiti njegov izostanak. A onda je u nedjelju stigla vijest iz Maksimira kako od posla neće biti ništa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Dinama u Maksimiru</strong></p><p>"Bili smo zainteresirani da navedeni igrač postane član našeg kluba, međutim tijekom pregovora nije dogovoren set uvjeta koji bi omogućio završetak ovog transfera", objavili su iz Dinama na <a href="https://gnkdinamo.hr/hr/Novosti/Clanak/priopcenje-za-javnost2" target="_blank">službenim stranicama</a>.</p><p>Nisu, dakako, otkrili gdje je posao zapeo. Universidad Católici trebalo je pripasti oko 2,1 milijun eura, a Dinamo je u posljednji tren ipak povukao ručnu oko stopera koji je igrao za juniore Real Madrida.</p><p>Kuščević je bez utakmice čak pola godine i fizički očito nije bio u stanju da bi odmah mogao pomoći. A za takvu odštetu, koja je za hrvatske prilike poprilično velika, Dinamo je htio čovjeka koji brzo može "u vatru".</p><p>Podsjetio je ovaj propali transfer na onaj <strong>Ferhana Hasanija</strong> (30), Wolfsburgova Albanca s makedonskom putovnicom (38 nastupa za reprezentaciju), koji je u siječnju 2013. bio blizu potpisa za "modre". Koliko blizu? Hasanija su za službene stranice nahvalila braća Mamić i trener <strong>Kruno Jurčić</strong>. Ali su se ipak opekli.</p><p>I tad je stiglo <a href="https://web.archive.org/web/20130129172810/https://gnkdinamo.hr/dinamo-odustao-od-dovo%C4%91enja-ferhana-hasanija.html" target="_blank">priopćenje</a> da je posao propao, uz dodatak izjave sportskog direktora. </p><p>- Budući da smo na liječničkom pregledu vidjeli ozljedu koja zahtijeva duži oporavak, odlučili smo kako Hasani ipak neće doći u Dinamo. Žao nam je što posao nismo obavili do kraja, ali tako je to u nogometu. Ferhanu želimo sve najbolje u nastavku karijere - rekao je tada <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><p>Razlaz je, bez obzira na njegove lijepe želje, bio poprilično ružan. Jer Hasani je nekoliko dana potom napao Dinamo rekavši kako su u Maksimiru znali da dolazi ozlijeđen, da je u pitanju bio samo mišić i da bi za dva tjedna bio spreman za treninge.</p><p>Kako doznajemo, ovaj put neće biti repova propalog transfera, već su se Kuščević i Dinamo gospodski rastali. Benjamín želi zaigrati u Europi i sad će osluškivati ponude iz drugih klubova. A Dinamo će, dođe li do prodaje <strong>Joška Gvardiola</strong> (18), reagirati s nekim drugim imenima. Ne žuri mu se jer prijelazni rok u HNL-u traje do 18. listopada. Sav fokus sad je na <strong>Ferencvarosu</strong>.</p>