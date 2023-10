Gdje je zapelo u karijeri jednog od najvećih hrvatskih dragulja? 'To mi je bio ogroman problem'

Alen Halilović (27) bio je, bez dvojbe, najveći dragulj hrvatskog nogometa generacije 96'. Fina i mekana lijeva noga, plava kosica, usporedbe s Lionelom Messijem, pa odlazak u Barcelonu u tinejdžerskim danima. Malo je onih koji su sumnjali da će Halilović jednog dana biti igrač za "lige petice", a još manje onih koji su mislili da će on s 27 godina igrati u nizozemskom klubu iz donjeg dijela tablice. No, tako je, kako je...

Nakon neuspjelog pokušaja oživljavanja karijere u Rijeci, Halilović je ljetos kao slobodan igrač potpisao za Fortunu Sittard i oduševio navijače kluba, pogotovo predstavom protiv Volendama, kada je zabio prekrasan gol i upisao asistenciju u 3-1 pobjedi. Sam Halilović smatra da igra bolje, jer igra na "svojoj" poziciji.

- Klubovi mi nisu vjerovali kao veznom igraču i to mi je bio jedan od najvećih problema. Jedino su me u Barceloni vidjeli kao veznjaka, a nakon toga sam 80 posto svojih utakmica odigrao kao desno krilo - kazao je Halilović, kojemu Fortuna nije prvi klub u Nizozemskoj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Tako je bilo i kad sam stigao u Heerenveen. Doveli su me da igram u veznom redu, a onda stavili na krilo. Kao krilni igrač moraš puno centrirati i trčati, a to nije moja kvaliteta. Sada napokon mogu raditi ono u čemu sam dobar. Imam i obrambene zadatke, ali imam i dosta slobode. To je zabavno.

Halilovićeva momčad trenutno zauzima 9. mjesto na tablici nizozemskog prvenstva. Sljedeću utakmicu igra kod kuće protiv Twentea, a potom, nakon reprezentativne stanke, gostuje kod moćnog PSV-a.