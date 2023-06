Gdje ljetuje Luka Modrić? Dva grada na hrvatskoj obali često posjećuje, doveo je i Ramosa!

Maldivi, Karibi, Bahami, Bali, Sejšeli, Dubai, najpopularnije su i najluksuznije ljetne destinacije, međutim Luka Modrić (38) radije bira Hrvatsku!

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i 'desetka' Reala godišnji odmor provodi u dubrovačkom akvatoriju, na luksuznoj jahti "Ferretti Custom Line 120 Erolia", na kojoj se dan najma cijeni 160.000 eura. Za vrhunski tretman gostiju na 38-metarskoj jahti brine sedam članova posade.

Prema svemu sudeći, Modriću je najdraže ljetne mjesece provoditi ploveći jahtom duž obale 'Lijepe Naše', s povremenim usidravanjima u Zadru i Dubrovniku. Uostalom, tako je radio i proteklih deset godina.

Modrić se 2013. odmarao u rodnom Zadru, dok su ga prijatelji fotografirali kako s palube skače u more.

- Ovako sam sletio. Poznati hrvatski skok zvan bauk - napisao je Luka na Instagramu, dok je obožavatelje zanimalo ga je usidrio luksuznu jahtu. Neki su bili uvjereni da je na Hvaru, a drugi da je ipak odabrao Kornate.

Luka je uživao sa suprugom Vanjom u Zadru i sljedeće godine, nakon što je s Realom osvojio čuvenu 'La Decimu'. Par je na ljetovanje na Jadran poveo i djecu, Ivana i kćer Emu koja je u travnju te godine proslavila prvi rođendan. Kako ne bi samo ležali na plaži, obitelj se po moru provezla gumenim čamcem kojim je nogometaš upravljao. Bili su i na Dugom otoku.

Godine 2015. Modrić je posjetio Korčulu, a potom se sa suprugom provodio u Dubrovniku. Bračni par se u staru gradsku luku privezao luksuznom jahtom, a nakon toga su s prijateljima prošetali Stradunom. Luka je nosio uočljivu majicu s likom Gospe.

Sljedećeg ljeta u Dubrovniku je ugostio svog tadašnjeg klupskog kolegu Sergija Ramosa i njegovu buduću suprugu (danas bivšu) Pilar Rubio. Društvo se nakon uživanja u skupocjenim delicijama u Dubrovniku zaputilo na Korčulu. Pilar Rubio zaljubila se u Jadran, a osobito u Dubrovnik kojeg je nazvala 'gradom iz bajke'. Svi skupa odlučili su istražiti i ljepote podmorja, pa su išli na ronjenje.

Svjedočenje u Osijeku na sudskom procesu protiv Zdravka Mamića obilježilo je ljeto 2017. godine. Modrić se morao pojaviti na suđenju u vrućem Osijeku nakon čega se otišao rashladiti u Zaton, gdje ljetuje svake godine.

Malo je onih koji ne pamte gdje su bili u ljeto 2018., jer bilo je to radosno vrijeme kada su 'vatreni' ujedinili hrvatsku naciju. Svi smo disali kao jedno, a Luka nas je odveo do najvećeg rezultata u povijesti hrvatskog nogometa - srebra u Rusiji. Nisu naši reprezentativci imali puno vremena za odmor. Modrić je već tradicionalno to vrijeme odlučio provesti u Hrvatskoj, točnije u Petrčanima gdje je ima luksuznu vilu i gdje je njegova oaza mira.

Društvo se uskoro ukrcalo na jahtu i krstarilo Jadranom, a nakon druženja obitelji Modrić i supruga Vanja otputovali su na godišnji odmor na Sardiniju. Bračni par uživao je na plaži resorta Porto Cervo gdje su iznajmili ležaljke i uživali u sunčanju. Iako su primijetili da ih fotografira paparazzo, nisu se dali previše smesti.

U ljeto 2021. Modrić je bio kum na krštenju Kovačićeva sina Ivana, a slavlje se, sudeći po fotografijama, odigralo negdje na obali. Modrić je potom s obitelji krstario Jadranom, nakon čega su otišli na poznato talijansko jezero Como.

Modrić se u Italiju i treću godinu zaredom. U društvu supruge uživao je Portofinu, mjestu kojeg nerijetko nazivaju draguljem talijanske rivijere. Ondje tijekom sezone često zalazi svjetski jet-set na jahtama, a upravo je i Modrić unajmio jednu od njih. Luka se kasnije zaputio u obližnji restoran gdje je zajedno sa suprugom Vanjom uživao u ručku.

Ovog ljeta viđeni su u lučici Srebreno u Župi Dubrovačkoj, odakle su isplovili na zasad nepoznatu lokaciju...

